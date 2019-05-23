В Украине снова подорожали лекарства и диетические добавки
Киев • УНН
КИЕВ. 23 мая. УНН. В апреле 2019 года в сравнении с апрелем 2018-го стоимость лекарств в Украине выросла в среднем на 19,4%, передает УНН со ссылкой на данные отраслевого издания apteka.ua.
Медицинские изделия за год подорожали на 23,6%, косметика - на 11,1%.
Стоимость диетических добавок за год выросла на 24,2%.
Также напоминается, что в 2018 году по сравнению с 2017-м стоимость лекарственных средств поднялась на 19,5%.
Речь идет о динамике средневзвешенной стоимости 1 упаковки различных категорий товаров "аптечной корзины".
Напомним, как сообщал УНН, киевские аптеки существенно завышают стоимость детских антибиотиков.
В общем, по данным журналистского расследования, украинские аптеки сознательно завышают цены на лекарственные препараты, особенно в выходные дни.
Также аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, констатирует руководитель Государственного фармакологического центра Минздрава Виктор Чумак.
В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.
С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591-д. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса, прозрачность конкуренции и, как следствие, снижение цен на лекарства.
Однако, по словам нардепа Ирины Сысоенко, принятие этого законопроекта сегодня блокируется отдельными народными депутатами.