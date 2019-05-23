В Україні знову подорожчали ліки та дієтичні добавки
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. У квітні 2019 року у порівнянні з квітнем 2018 року ціни на ліки в Україні зросли в середньому на 19,4%, передає УНН з посиланням на дані галузевого видання apteka.ua.
Медичні вироби за рік подорожчали на 23,6%, косметика - на 11,1%.
Вартість дієтичних добавок за рік зросла на 24,2%.
Також нагадується, що у 2018 році у порівнянні з 2017-м вартість лікарських засобів підвищилася на 19,5%.
Йдеться про динаміку середньозваженої вартості 1 упаковки різних категорій товарів "аптечного кошика".
Нагадаємо, як повідомляв УНН, київські аптеки істотно завищують вартість дитячих антибіотиків.
Загалом, за даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на лікарські препарати, особливо у вихідні дні.
Також аптеки зловживають націнками на препарати у розпал різних епідемій, констатує керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.
У Верховній Раді, своєю чергою, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.
З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591-д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу, прозорість конкуренції і, як наслідок, зниження цін на ліки.
Однак, за словами нардепа Ірини Сисоєнко, ухвалення цього законопроекту сьогодні блокується деякими народними депутатами.