Киевские аптеки существенно завышают стоимость детских антибиотиков

Например, журналисты УНН сравнили стоимость детских антибиотиков - “Аугментина” (для детей от 2 месяцев до 12 лет) и “Цефикса” (для детей от 6 месяцев до 10 лет) - в разных аптеках Киева.

Так, “Аугментин” (порошок для суспензии 400 мг/57 мг) обойдется киевлянам от 132 грн до 159 грн.

Дешевле всего препарат можно купить в аптеках “Норма” и “Здорова Аптека” — от 132 грн и 135 грн соответственно. Немного дороже — в аптеке “Рецептика” (от 138 грн).

Дороже всего продают “Аугментин” в аптеке “Аптека-Маяк” — 159 грн.

Таким образом, стоимость препарата "Аугментин" может отличаться на 20,4%.

Также журналисты УНН проанализировали стоимость препарата “Цефикс” (порошок для оральной суспензии 100 мг/5 мг по 30 мл), который применяется для терапии инфекционно-воспалительных заболеваний у детей.

Дешевле всего “Цефикс” продается в аптеке “Здорова Аптека” — от 166 грн. Немного дороже — в аптеке “Аптека Плюс” (от 183 грн).

Дороже всего “ Цефикс” стоит в аптеке “Аптека-Маяк” — 191 грн.

То есть, цена препарата "Цефикс" в одних и тех же аптеках может отличаться на 15%.

Таким образом, стоимость одних и тех же детских антибиотиков в киевских аптеках отличается на 15% — 20%.

Напомним, как сообщал УНН, стоимость "Смекты" в одних и тех же аптеках может отличаться на 57%.

А стоимость "Валидола" в киевских аптеках завышается в два раза.

В общем, по данным журналистского расследования, украинские аптеки сознательно завышают цены на лекарственные препараты, особенно, в выходные дни.

Также аптеки злоупотребляют наценками на препараты в разгар различных эпидемий, констатирует руководитель Государственного фармакологического центра Минздрава Виктор Чумак.

В Верховной Раде, в свою очередь, заявили, что цены на лекарства для украинцев завышены еще и из-за монополизации рынка со стороны сетевых аптек.

С целью изменить ситуацию, в парламент был внесен законопроект №8591-д. Он предусматривает значительные ограничения для сетевого аптечного бизнеса и сейчас ожидает рассмотрения в сессионном зале.