Київські аптеки істотно завищують вартість дитячих антибіотиків
Київ • УНН
КИЇВ. 20 травня. УНН. Вартість одних і тих же дитячих ліків у столичних аптеках істотно відрізняється. Про це свідчать дані порталу tabletki.ua, передає УНН.
Наприклад, журналісти УНН порівняли вартість дитячих антибіотиків - "Аугментину" (для дітей від 2 місяців до 12 років) і "Цефіксу" (для дітей від 6 місяців до 10 років) - у різних аптеках Києва.
Так, "Аугментин" (порошок для суспензії 400 мг/57 мг) обійдеться киянам від 132 грн до 159 грн.
Найдешевше препарат можна купити в аптеках "Норма" і "Здорова Аптека" - від 132 грн і 135 грн відповідно. Трохи дорожче - в аптеці "Рецептика" (від 138 грн).
Найдорожче продають "Аугментин" в аптеці "Аптека-Маяк" - 159 грн.
Таким чином, вартість препарату "Аугментин" може відрізнятися на 20,4%.
Також журналісти УНН проаналізували вартість препарату "Цефікс" (порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мг по 30 мл), який застосовується для терапії інфекційно-запальних захворювань у дітей.
Найдешевше "Цефікс" продається в аптеці "Здорова Аптека" - від 166 грн. Трохи дорожче - в аптеці "Аптека Плюс" (від 183 грн).
Найдорожче "Цефікс" коштує в аптеці "Аптека-Маяк" - 191 грн.
Тобто, ціна препарату "Цефікс" в одних і тих же аптеках може відрізнятися на 15%.
Таким чином, вартість одних і тих же дитячих антибіотиків в київських аптеках відрізняється на 15% - 20%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, вартість "Смекти" в одних і тих же аптеках може відрізнятися на 57%.
А вартість "Валідолу" в київських аптеках завищують удвічі.
Загалом, за даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на лікарські препарати, особливо, у вихідні дні.
Також аптеки зловживають націнками на препарати в розпал різних епідемій, констатує керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.
У Верховній Раді, своєю чергою, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.
З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591-д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу і зараз чекає на розгляд у сесійній залі.