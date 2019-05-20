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Київські аптеки істотно завищують вартість дитячих антибіотиків

Київські аптеки істотно завищують вартість дитячих антибіотиків

Київ • УНН

 • 12152 перегляди

КИЇВ. 20 травня. УНН. Вартість одних і тих же дитячих ліків у столичних аптеках істотно відрізняється. Про це свідчать дані порталу tabletki.ua, передає УНН.

Наприклад, журналісти УНН порівняли вартість дитячих антибіотиків - "Аугментину" (для дітей від 2 місяців до 12 років) і "Цефіксу" (для дітей від 6 місяців до 10 років) - у різних аптеках Києва.

Так, "Аугментин" (порошок для суспензії 400 мг/57 мг) обійдеться киянам від 132 грн до 159 грн.

Найдешевше препарат можна купити в аптеках "Норма" і "Здорова Аптека" - від 132 грн і 135 грн відповідно. Трохи дорожче - в аптеці "Рецептика" (від 138 грн).

Найдорожче продають "Аугментин" в аптеці "Аптека-Маяк" - 159 грн.

Таким чином, вартість препарату "Аугментин" може відрізнятися на 20,4%.

Також журналісти УНН проаналізували вартість препарату "Цефікс" (порошок для оральної суспензії 100 мг/5 мг по 30 мл), який застосовується для терапії інфекційно-запальних захворювань у дітей.

Найдешевше "Цефікс" продається в аптеці "Здорова Аптека" - від 166 грн. Трохи дорожче - в аптеці "Аптека Плюс" (від 183 грн).

Найдорожче "Цефікс" коштує в аптеці "Аптека-Маяк" - 191 грн.

Тобто, ціна препарату "Цефікс" в одних і тих же аптеках може відрізнятися на 15%.

Таким чином, вартість одних і тих же дитячих антибіотиків в київських аптеках відрізняється на 15% - 20%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, вартість "Смекти" в одних і тих же аптеках може відрізнятися на 57%.

А вартість "Валідолу" в київських аптеках завищують удвічі.

Загалом, за даними журналістського розслідування, українські аптеки свідомо завищують ціни на лікарські препарати, особливо, у вихідні дні.

Також аптеки зловживають націнками на препарати в розпал різних епідемій, констатує керівник Державного фармакологічного центру МОЗ Віктор Чумак.

У Верховній Раді, своєю чергою, заявили, що ціни на ліки для українців завищені ще й через монополізацію ринку з боку мережевих аптек.

З метою змінити ситуацію, у парламент був внесений законопроект №8591-д. Він передбачає значні обмеження для мережевого аптечного бізнесу і зараз чекає на розгляд у сесійній залі.

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