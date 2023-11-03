В Украине снизился уровень заболеваемости ОРВИ, но превышение эпидпорога сохраняется на Тернопольщине
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. За последнюю неделю в Украине зарегистрировано 143 996 заболеваний ОРВИ, что на 1,9% ниже показателя прошлой недели. Вместе с тем, превышение эпидемического порога зафиксировано в Тернопольской области, где заболели 7 102 человека. Об этом сообщают Центр общественного здоровья и Минздрав Украины, передает УНН.
Детали
Согласно статистическим данным Минздрава, за последнюю неделю (с 23 по 29 октября) в Украине зарегистрировано 143 996 случаев ОРВИ, из них 78 921 — дети в возрасте до 17 лет. Это на 1,9% меньше показателя прошлой недели.
В больницы из-за ОРВИ попали 4 042 человека, летальных случаев вследствие гриппа не зарегистрировано.
Сейчас только в Тернопольской области зафиксировано превышение эпидемического порога ОРВИ: 7 102 человека заболели, более 4 тысяч из которых — дети, сообщает Минздрав.
Дополнительно
Кроме ОРВИ, сохраняется тенденция заболевания COVID-19 и другие традиционные заболевания для осенне-зимнего периода.
По данным Минздрава, по COVID-19 врачи обнаружили 9 480 случаев заболевания, - это 6,6% от общего количества всех зарегистрированных случаев ОРВИ.
Коронавирус унес жизни 45 украинцев, среди которых — один ребенок до 4 лет, сообщает Министерство здравоохранения.
В ведомстве здравоохранения напоминают, что прививки против COVID-19 остаются бесплатными для каждого украинца. Сделать ее можно в пунктах прививки или в амбулатории через запись у своего семейного врача. Медики используют вакцины Janssen (производитель Johnson&Johnson) и Comirnaty (производитель Pfizer). Также доступна вакцина против COVID-19 для детей с 5-летнего возраста.
Ранее УНН сообщал, что согласно информации Министерства здравоохранения, вспышек заболевания COVID-19, которые были в 2020-2021 годах, в ближайшее время не ожидается.
Тем временем в Винницкой области выявлена вспышка гепатита А: мобильные бригады начали экстренную вакцинацию для тех, кто контактировал с больными.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Минздраве опровергли введение карантина из-за гепатита А