В Україні знизився рівень захворюваністі на ГРВІ, але перевищення епідпорогу зберігається на Тернопільщині

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Згідно статистичних данимх МОЗ, за останній тиждень (з 23 по 29 жовтня) в Україні зареєстровано 143 996 випадків ГРВІ, із них 78 921 — діти віком до 17 років. Це на 1,9% менше від показника минулого тижня.

До лікарень через ГРВІ потрапили 4 042 людини, летальних випадків внаслідок грипу не зареєстровано.

Наразі лише в Тернопільській області зафіксовано перевищення епідемічного порогу ГРВІ: 7 102 людини захворіли, більше ніж 4 тисячі з яких — діти, повідомляє МОЗ.

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Окрім ГРВІ, зберігається тенденція захворювання на COVID-19 та інші традиційні захворювання для осінньо-зимового періоду.

За даними МОЗ, щодо COVID-19 лікарі виявили 9 480 випадків захворювання, - це 6,6% від загальної кількості всіх зареєстрованих випадків ГРВІ.

Коронавірус забрав життя 45 українців, серед яких — одна дитина до 4 років, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

У відомстві охорони здоров'я нагадують, що щеплення проти COVID-19 залишаються безоплатними для кожного українця. Зробити його можна у пунктах щеплення чи в амбулаторії через запис у свого сімейного лікаря. Медики використовують вакцини Janssen (виробник Johnson&Johnson) та Comirnaty (виробник Pfizer). Також доступна вакцина проти COVID-19 для дітей з 5-річного віку.

Раніше УНН повідомляв, що згідно інформації Міністерства охорони здоров'я, спалахів захворювання COVID-19, які були у 2020-2021 роках, найближчим часом не очікується.

Тим часом на Вінниччині виявлений спалах гепатиту А: мобільні бригади почали екстрену вакцинацію для тих, хто контактував з хворими.

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