У МОЗ спростували введення карантину через гепатит А
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Інформація про запровадження карантину, зокрема, створення блокпостів та карантинних зон через спалах вірусного гепатиту А – це фейк та частина ворожої ІПСО. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.
У МОЗ попередили, що інтернет-мережею шириться фейк щодо запровадження карантину через спалах гепатиту А.
Цитата
«Це фейк та частина ворожої ІПСО. В разі виявлення спалахів захворювання МОЗ повідомить про це на офіційному сайті відомства та сторінках у соціальних мережах», - йдеться в повідомленні.
В МОЗ також зазначили, що у 2022 році в Україні було зареєстровано 281 випадок гепатиту А. За 9 місяців цього року зареєстровано 314 випадків захворювання.
«Наразі спалах гепатиту А зафіксовано лише на Вінниччині. Там тривають посилені протиепідемічні заходи», - зазначається в повідомленні.
Окрім того, повідомляється, що гепатит А постійно реєструється на території України. Найчастішою причиною є порушення санітарно-гігієнічних норм: погано вимиті руки, використання чи вживання забрудненої води. Людина може інфікуватися, якщо вип’є заражену воду або з’їсть продукти, які готував хворий.
Доповнення
Спалах гепатиту А на Вінниччині визначено як надзвичайну ситуацію на рівні області, протиепідемічні заходи посилюють.