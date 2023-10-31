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Спалах гепатиту А на Вінниччині оголосили надзвичайною ситуацією - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Спалах гепатиту А на Вінниччині визначено як надзвичайну ситуацію на рівні області, протиепідемічні заходи посилюють, повідомили у вівторок у МОЗ України, пише УНН.

Спалах гепатиту А на Вінниччині оголосили надзвичайною ситуацією - МОЗ

Цитата

"За результатами позачергового засідання обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій спалах визначено як надзвичайну ситуацію природного характеру обласного рівня. Тому у регіоні посилено протиепідемічні заходи: зокрема, тимчасово обмежили продаж товарів домашнього виробництва на ринках, додаткові перевірки проводять на підприємствах, робота яких повʼязана з обслуговуванням населення, продуктами харчування та іншими епідемічно небезпечними сферами", – сказав заступник голови МОЗ - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін.

"Епідемічна статистика показує, що джерело інфікування досі продовжує існувати. Причинами спалаху гепатиту А можуть бути харчові продукти або питна вода. На цих факторах зараз сфокусована робота лікарів-епідеміологів, які розслідують спалах", - вказав головний санлікар.

Деталі

Як повідомляється, у Вінницькій області на засіданні обласної комісії з питань ТЕБ та НС ухвалено:

  • Посилено контроль за прибиранням та дезінфекцією громадського транспорту.
  • Під тимчасовою забороною ярмарки та масові заходи з реалізації продукції домашнього виробництва.
  • Органи місцевої влади посилюють контроль за дотриманням санітарно-гігієнічних вимог та протиепідемічних правил на ринках міста і області.
  • У Вінниці продовжується дистанційне навчання. Це ж стосується і позашкільного навчання, спортивних та мистецьких гуртків.

Наразі фахівці обстежують працівників епідемічно небезпечних сфер. Це ринки та підприємства з виготовлення продуктів масового споживання, молочної продукції, обʼєктів централізованого водопостачання та підприємства, які забезпечують продаж питної води та її розвезення містом.

Доповнення

Наразі у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали.

"На підставі проведених епідрозслідувань визначено щонайменше 4️ можливих фактори, які вказують на джерело інфекції. Після детального аналізу кожен з факторів опрацьовується одночасно паралельними командами з широким лабораторним контролем", - вказали у МОЗ.

Також в області триває вакцинація.

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