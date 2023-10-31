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Спалах гепатиту А на Вінниччині: виявили вже 231 випадок, у лікарнях - 144 пацієнти

Київ • УНН

 • 45575 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На сьогодні відомо про 231 випадок захворювання на вірусний гепатит А у Вінницькій області. За минулу добу було виявлено 19 нових випадків. У лікарнях перебуває 144 пацієнти. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ та Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Спалах гепатиту А на Вінниччині: виявили вже 231 випадок, у лікарнях - 144 пацієнти

Цитата

«Станом на ранок у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали. Загалом лікарні області розгорнули майже 500 ліжок для пацієнтів з гепатитом А. Пацієнти, які перебувають у медичних закладах, отримують усю необхідну медичну допомогу», - повідомляє МОЗ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалах гепатиту А на Вінниччині: в МОЗ виявили щонайменше 4 фактори, які вказують на джерело інфекції

Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб зазначає, що "за 30 жовтня було виявлено 19 нових випадків захворювання на вірусний гепатит A; усього відомо про 231 випадок захворювання".

Доповнення

Мобільні бригади почали екстрену вакцинацію для тих, хто контактував з хворими на гепатит А на Вінниччині.

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