Спалах гепатиту А на Вінниччині: виявили вже 231 випадок, у лікарнях - 144 пацієнти
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. На сьогодні відомо про 231 випадок захворювання на вірусний гепатит А у Вінницькій області. За минулу добу було виявлено 19 нових випадків. У лікарнях перебуває 144 пацієнти. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані МОЗ та Вінницького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ.
Цитата
«Станом на ранок у лікарнях області залишаються 144 пацієнти, 32 дорослих та 10 дітей вже виписали. Загалом лікарні області розгорнули майже 500 ліжок для пацієнтів з гепатитом А. Пацієнти, які перебувають у медичних закладах, отримують усю необхідну медичну допомогу», - повідомляє МОЗ.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалах гепатиту А на Вінниччині: в МОЗ виявили щонайменше 4 фактори, які вказують на джерело інфекції
Вінницький обласний центр контролю та профілактики хвороб зазначає, що "за 30 жовтня було виявлено 19 нових випадків захворювання на вірусний гепатит A; усього відомо про 231 випадок захворювання".
Доповнення
Мобільні бригади почали екстрену вакцинацію для тих, хто контактував з хворими на гепатит А на Вінниччині.