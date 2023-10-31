Вспышка гепатита А в Винницкой области: выявили уже 231 случай, в больницах - 144 пациента

$41.080.11
45.050.50
ukru
Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив
10:26 • 40191 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

10:19 • 22762 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

08:53 • 47616 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

06:46 • 152962 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 57198 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 111128 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

7 апреля, 14:36 • 163113 просмотра

Евросоюз предлагает США нулевые пошлины на промышленные товары

7 апреля, 13:40 • 153698 просмотра

В Еврокомиссии еще не определились с продлением временной защиты для украинцев: говорят о разных вариантах

Эксклюзив
7 апреля, 12:59 • 154705 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
7 апреля, 10:30 • 160009 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
6м/с
37%
Популярные новости

С временно оккупированной территории Украины вернули 4-летнюю девочку: подробности

8 апреля, 03:43 • 67318 просмотра

Потери врага: ликвидировано 1290 военных, уничтожены танки и другая техника

8 апреля, 04:44 • 70619 просмотра

МИД Украины ответил конгрессвумен Спартц

06:39 • 65590 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 87488 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 27821 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

10:26 • 40209 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

08:49 • 88903 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

06:46 • 153002 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 248765 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 301000 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Денис Шмыгаль

Элон Маск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Великобритания

Канада

Реклама
УНН Lite

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

11:57 • 124 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

09:59 • 28791 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 49002 просмотра

Звезда UFC Конор Макгрегор пополнил свой автопарк Rolls Royce Phantom за более чем 1,3 млн долларов

7 апреля, 15:21 • 47866 просмотра

Актеры отказываются от координаторов интимных сцен: новая профессия вызывает споры в Голливуде

7 апреля, 13:18 • 60839 просмотра
Актуальное

Нью-Йорк Таймс

Facebook

Instagram

Тесла Модель Y

Телеграмма

Вспышка гепатита А в Винницкой области: выявили уже 231 случай, в больницах - 144 пациента

Киев • УНН

 • 45575 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. На сегодня известно о 231 случае заболевания вирусным гепатитом А в Винницкой области. За минувшие сутки было выявлено 19 новых случаев. В больницах находится 144 пациента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава и Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.

Вспышка гепатита А в Винницкой области: выявили уже 231 случай, в больницах - 144 пациента

Цитата

«По состоянию на утро в больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали. Всего больницы области развернули почти 500 коек для пациентов с гепатитом А. Пациенты, находящиеся в медицинских учреждениях, получают всю необходимую медицинскую помощь», - сообщает Минздрав.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Вспышка гепатита А в Винницкой области: в Минздраве обнаружили по меньшей мере 4 фактора, указывающих на источник инфекции

Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней отмечает, что за 30 октября было выявлено 19 новых случаев заболевания вирусным гепатитом A. Всего известно о 231 случае заболевания.

Дополнение

Мобильные бригады начали экстренную вакцинацию для тех, кто контактировал с больными гепатитом А в Винницкой области.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоЗдоровье
Brent
$64.21
Bitcoin
$78,987.20
S&P 500
$5,049.45
Tesla
$230.38
Газ TTF
$36.00
Золото
$3,024.70
Ethereum
$1,567.68