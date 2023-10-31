Вспышка гепатита А в Винницкой области: выявили уже 231 случай, в больницах - 144 пациента
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. На сегодня известно о 231 случае заболевания вирусным гепатитом А в Винницкой области. За минувшие сутки было выявлено 19 новых случаев. В больницах находится 144 пациента. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава и Винницкого областного центра контроля и профилактики болезней Минздрава.
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«По состоянию на утро в больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали. Всего больницы области развернули почти 500 коек для пациентов с гепатитом А. Пациенты, находящиеся в медицинских учреждениях, получают всю необходимую медицинскую помощь», - сообщает Минздрав.
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Винницкий областной центр контроля и профилактики болезней отмечает, что за 30 октября было выявлено 19 новых случаев заболевания вирусным гепатитом A. Всего известно о 231 случае заболевания.
Дополнение
Мобильные бригады начали экстренную вакцинацию для тех, кто контактировал с больными гепатитом А в Винницкой области.