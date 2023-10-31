Спалах гепатиту А на Вінниччині: почали вакцинацію серед "близьких контактів" хворих
Київ • УНН
КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Мобільні бригади почали екстрену вакцинацію для тих, хто контактував з хворими на гепатит А на Вінниччині. Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, якого цитує МОЗ, передає УНН.
Повідомляється, що йдеться про вакцинацію проти гепатиту А для кола контактних осіб. Тобто рідних та близьких, з якими пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом вірусного гепатиту А контактували напередодні, проживають разом чи ділять спільний побут.
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«У відповідь на спалах гепатиту А на Вінниччині до області доставлено понад дві тисячі вакцин. В першу чергу почалася вакцинація медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров’я, задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А. Другий етап протидії поширенню захворювання – це проведення екстреної вакцинації кола контактних осіб. Це безоплатні щеплення серед “близьких контактів” пацієнтів з підтвердженими діагнозами», - розповів Кузін.
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За його словами, медики пропонуватимуть їм пройти вакцинацію, оскільки це надійний захист імунітету та можливість зупинити поширення гепатиту А через близькі контакти.
Доповнення
Також МОЗ повідомляє, що через побутові контакти спалах поширюється на найближчі населені пункти області. Випадки вірусного гепатиту А, окрім Вінниці, виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медзакладів.