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Спалах гепатиту А на Вінниччині: почали вакцинацію серед "близьких контактів" хворих

Київ • УНН

 • 44605 перегляди

КИЇВ. 31 жовтня. УНН. Мобільні бригади почали екстрену вакцинацію для тих, хто контактував з хворими на гепатит А на Вінниччині. Про це повідомив заступник міністра - головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін, якого цитує МОЗ, передає УНН.

Спалах гепатиту А на Вінниччині: почали вакцинацію серед "близьких контактів" хворих

Повідомляється, що йдеться про вакцинацію проти гепатиту А для кола контактних осіб. Тобто рідних та близьких, з якими пацієнти з лабораторно підтвердженим діагнозом вірусного гепатиту А контактували напередодні, проживають разом чи ділять спільний побут.

Цитата

«У відповідь на спалах гепатиту А на Вінниччині до області доставлено понад дві тисячі вакцин. В першу чергу почалася вакцинація медиків, лікарів екстреної медичної допомоги та фахівців громадського здоров’я, задіяних у ліквідації спалаху вірусного гепатиту А. Другий етап протидії поширенню захворювання – це проведення екстреної вакцинації кола контактних осіб. Це безоплатні щеплення серед “близьких контактів” пацієнтів з підтвердженими діагнозами», - розповів Кузін.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Спалах гепатиту А на Вінниччині: у МОЗ виявили щонайменше 4 фактори, які вказують на джерело інфекції

За його словами, медики пропонуватимуть їм пройти вакцинацію, оскільки це надійний захист імунітету та можливість зупинити поширення гепатиту А через близькі контакти.

Доповнення

Також МОЗ повідомляє, що через побутові контакти спалах поширюється на найближчі населені пункти області. Випадки вірусного гепатиту А, окрім Вінниці, виявили у Могилів-Подільському, Хмільнику, Калинівці, Гайсині та Козятині. Пацієнти перебувають у інфекційних відділеннях медзакладів.

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