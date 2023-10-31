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Вспышка гепатита А в Винницкой области: начали вакцинацию среди "близких контактов" больных

Киев • УНН

 • 44605 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Мобильные бригады начали экстренную вакцинацию для тех, кто контактировал с больными гепатитом А в Винницкой области. Об этом сообщил заместитель министра - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин, которого цитирует Минздрав, передает УНН.

Вспышка гепатита А в Винницкой области: начали вакцинацию среди "близких контактов" больных

Сообщается, что речь идет о вакцинации против гепатита А для круга контактных лиц. То есть родных и близких, с которыми пациенты с лабораторно подтвержденным диагнозом вирусного гепатита А контактировали накануне, проживают вместе или делят общий быт.

Цитата

«В ответ на вспышку гепатита А в Винницкой области в область доставлено более двух тысяч вакцин. В первую очередь началась вакцинация медиков, врачей экстренной медицинской помощи и специалистов общественного здравоохранения, задействованных в ликвидации вспышки вирусного гепатита А. Второй этап противодействия распространению заболевания – это проведение экстренной вакцинации круга контактных лиц. Это бесплатные прививки среди “близких контактов” пациентов с подтвержденными диагнозами», - рассказал Кузин.

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По его словам, медики будут предлагать им пройти вакцинацию, поскольку это надежная защита иммунитета и возможность остановить распространение гепатита А через близкие контакты.

Дополнение

Также Минздрав сообщает, что через бытовые контакты вспышка распространяется на ближайшие населенные пункты области. Случаи вирусного гепатита А, кроме Винницы, обнаружили в Могилев-Подольском, Хмельнике, Калиновке, Гайсине и Казатине. Пациенты находятся в инфекционных отделениях медучреждений.

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