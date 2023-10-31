Вспышку гепатита А в Винницкой области объявили чрезвычайной ситуацией - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 31 октября. УНН. Вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области, противоэпидемические мероприятия усиливают, сообщили во вторник в Минздраве Украины, пишет УНН.
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"По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка определена как чрезвычайная ситуация природного характера областного уровня. Поэтому в регионе усилены противоэпидемические мероприятия: в частности, временно ограничили продажу товаров домашнего производства на рынках, дополнительные проверки проводят на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами", – сказал заместитель главы Минздрава - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.
"Эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования до сих пор продолжает существовать. Причинами вспышки гепатита А могут быть пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, которые расследуют вспышку", - указал главный санврач.
Детали
Как сообщается, в Винницкой области на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято:
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- Усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта.
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- Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.
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- Органы местной власти усиливают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области.
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- В Виннице продолжается дистанционное обучение. Это же касается и внешкольного обучения, спортивных и художественных кружков.
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Сейчас специалисты обследуют работников эпидемически опасных сфер. Это рынки и предприятия по изготовлению продуктов массового потребления, молочной продукции, объектов централизованного водоснабжения и предприятия, которые обеспечивают продажу питьевой воды и ее развозку по городу.
Дополнение
Сейчас в больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали.
"На основании проведенных эпидрасследований определены по меньшей мере 4️ возможных фактора, указывающих на источник инфекции. После детального анализа каждый из факторов прорабатывается одновременно параллельными командами с широким лабораторным контролем", - указали в Минздраве.
Также в области продолжается вакцинация.