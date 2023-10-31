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Вспышку гепатита А в Винницкой области объявили чрезвычайной ситуацией - Минздрав

Киев • УНН

 • 73453 просмотра

КИЕВ. 31 октября. УНН. Вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области, противоэпидемические мероприятия усиливают, сообщили во вторник в Минздраве Украины, пишет УНН.

Вспышку гепатита А в Винницкой области объявили чрезвычайной ситуацией - Минздрав

Цитата

"По результатам внеочередного заседания областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций вспышка определена как чрезвычайная ситуация природного характера областного уровня. Поэтому в регионе усилены противоэпидемические мероприятия: в частности, временно ограничили продажу товаров домашнего производства на рынках, дополнительные проверки проводят на предприятиях, работа которых связана с обслуживанием населения, продуктами питания и другими эпидемически опасными сферами", – сказал заместитель главы Минздрава - главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин.

"Эпидемическая статистика показывает, что источник инфицирования до сих пор продолжает существовать. Причинами вспышки гепатита А могут быть пищевые продукты или питьевая вода. На этих факторах сейчас сфокусирована работа врачей-эпидемиологов, которые расследуют вспышку", - указал главный санврач.

Детали

Как сообщается, в Винницкой области на заседании областной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС принято:

  • Усилен контроль за уборкой и дезинфекцией общественного транспорта.
  • Под временным запретом ярмарки и массовые мероприятия по реализации продукции домашнего производства.
  • Органы местной власти усиливают контроль за соблюдением санитарно-гигиенических требований и противоэпидемических правил на рынках города и области.
  • В Виннице продолжается дистанционное обучение. Это же касается и внешкольного обучения, спортивных и художественных кружков.

Сейчас специалисты обследуют работников эпидемически опасных сфер. Это рынки и предприятия по изготовлению продуктов массового потребления, молочной продукции, объектов централизованного водоснабжения и предприятия, которые обеспечивают продажу питьевой воды и ее развозку по городу.

Дополнение

Сейчас в больницах области остаются 144 пациента, 32 взрослых и 10 детей уже выписали.

"На основании проведенных эпидрасследований определены по меньшей мере 4️ возможных фактора, указывающих на источник инфекции. После детального анализа каждый из факторов прорабатывается одновременно параллельными командами с широким лабораторным контролем", - указали в Минздраве.

Также в области продолжается вакцинация.

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