В Минздраве опровергли введение карантина из-за гепатита А
Киев • УНН
КИЕВ. 2 ноября. УНН. Информация о введении карантина, в частности, создание блокпостов и карантинных зон из-за вспышки вирусного гепатита А – это фейк и часть вражеской ИПСО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.
В Минздраве предупредили, что в интернет-сети распространяется фейк о введении карантина из-за вспышки гепатита А.
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«Это фейк и часть враждебной ИПСО. В случае выявления вспышек заболевания Минздрав сообщит об этом на официальном сайте ведомства и страницах в социальных сетях», - говорится в сообщении.
В Минздраве также отметили, что в 2022 году в Украине был зарегистрирован 281 случай гепатита А. За 9 месяцев этого года зарегистрировано 314 случаев заболевания.
«Сейчас вспышка гепатита А зафиксирована только в Винницкой области. Там продолжаются усиленные противоэпидемические мероприятия», - отмечается в сообщении.
Кроме того, сообщается, что гепатит А постоянно регистрируется на территории Украины. Частой причиной является нарушение санитарно-гигиенических норм: плохо вымытые руки, использование или употребление загрязненной воды. Человек может заразиться, если выпьет зараженную воду или съест продукты, которые готовил больной.
Дополнение
Вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области, противоэпидемические мероприятия усиливают.