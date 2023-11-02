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В Минздраве опровергли введение карантина из-за гепатита А

Киев • УНН

 • 266333 просмотра

КИЕВ. 2 ноября. УНН. Информация о введении карантина, в частности, создание блокпостов и карантинных зон из-за вспышки вирусного гепатита А – это фейк и часть вражеской ИПСО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

В Минздраве опровергли введение карантина из-за гепатита А

В Минздраве предупредили, что в интернет-сети распространяется фейк о введении карантина из-за вспышки гепатита А.

Цитата

«Это фейк и часть враждебной ИПСО. В случае выявления вспышек заболевания Минздрав сообщит об этом на официальном сайте ведомства и страницах в социальных сетях», - говорится в сообщении.

В Минздраве также отметили, что в 2022 году в Украине был зарегистрирован 281 случай гепатита А. За 9 месяцев этого года зарегистрировано 314 случаев заболевания.

«Сейчас вспышка гепатита А зафиксирована только в Винницкой области. Там продолжаются усиленные противоэпидемические мероприятия», - отмечается в сообщении.

Кроме того, сообщается, что гепатит А постоянно регистрируется на территории Украины. Частой причиной является нарушение санитарно-гигиенических норм: плохо вымытые руки, использование или употребление загрязненной воды. Человек может заразиться, если выпьет зараженную воду или съест продукты, которые готовил больной.

Дополнение

Вспышка гепатита А в Винницкой области определена как чрезвычайная ситуация на уровне области, противоэпидемические мероприятия усиливают.

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