Исчезнут провизоры и появятся специалисты по криптографической защите информации: в Минэкономики подготовили изменения в Классификатор профессий

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“На протяжении 2021 наработан проект Изменения № 10 в Классификатор профессий, в ближайшее время будет утвержден в установленном порядке”, — говорится в ответе на запрос.

В Минэкономики сообщают, что проектом изменений предусмотрено изменение 24 названий классификационных (профессиональных) групп и 61 название профессии. Например, профессиональная группа “Провизоры” (код 2224.2) будет изменена на “Фармацевты”, а профессиональная группа “Фармацевты” (код 3228) в “Фармацевтические ассистенты” и как следствие названия должностей провизоров будет изменено на фармацевтов (“Фармацевт клинический”, " Фармацевт-аналитик “и т.д.), а название должности ”фармацевт“ на ”Ассистент фармацевта“.

Отмечается, что Министерство образования и науки Украины продолжает приведение педагогических названий должностей в соответствие с законодательством. Таким образом изменено 21 название профессиональных группировок и 29 названий педагогических должностей, например название “Учитель по коррекционному образованию” изменено на “Учитель специального образования”, название “Консультант психолого-медико-педагогической консультации” изменено на “Специалист инклюзивного ресурсного центра”.

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“По предложению Администрации государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в Классификатор профессий будут внесено 17 названий профессий сферы кибербезопасности и защиты информации, в частности, ”Аналитик угроз безопасности“,”Аналитик по безопасности информационно-телекоммуникационных систем“, ”Специалист по криптографической защите информации“ и т.д.”, — отмечается в ответе на запрос.

Минэкономики информирует, что по предложению Минздрава в Классификатор профессий внесены новые названия врачебных должностей, в частности, “Врач-гематолог-онколог”, “Врач-хирургдерматолог”, “Врач-хирург челюстно-лицевой”, а также название “Терапевт языка и речи”.

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Указано, что Государственной службой Украины по чрезвычайным ситуациям предложено два названия профессий “Спасатель-химик” и “Мастер по обслуживанию средств индивидуальной защиты органов дыхания и компрессорного оборудования”. Министерством социальной политики Украины — название должности “Посредник громады”, Министерством молодежи и спорта Украины — “Специалист по вопросам молодежи (молодежный работник)”, Национальной полицией — “Полицейский офицер громады”. Кроме этого, в Классификатор профессий будут внесены два интегрированных названия профессий: “Мастер по пошиву одежды”, “Мастер по эксплуатации, ремонту и обслуживанию сельскохозяйственной техники”, что будет способствовать трудоустройству выпускников учреждений профессионального (профессионально-технического) образования и обеспечит потребность малых и средних предприятий легкой промышленности и сельского хозяйства квалифицированными кадрами.

“В целом в Классификатор профессий будут внесены 84 новых и обновленных названий профессий (должностей)”, — отмечается в ответе на запрос.

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Минэкономики сообщает, что предусмотрена отмена 40 позиций профессиональных названий работ, в частности, 24 устаревших: “Инспектор высших учебных заведений”, “Инспектор школ”, “Вожатый”, “Проводник спецвагона учреждений Нацбанка”, “Кочегар паровозов в депо”, “Промывальщик котлов паровозов”,"Участковый инспектор милиции “. “В связи с введением семейных врачей — отменены названия ”Врач-педиатр участковый“,”Врач-терапевт участковый“,”Врач-терапевт-подростковый“ и т.д.) и 16 таких, которые нуждались изменения названия и кода (код должности ”Начальник дирекции железнодорожных перевозок“, ”Ассистент учителя-дефектолога“, ”Преподаватель-стажист“”, — говорится в ответе на запрос.

Напомним

В Классификатор профессий в 2020 году было внесли 27 новых названий профессий. Также сообщалось, что в медицинских профессий появятся “мужские” названия,реализовали в новой изменений в Классификатор профессий.