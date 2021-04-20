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Кількість безробітних за рік пандемії зросла майже на третину: стали відомі цифри

Київ • УНН

 • 38556 перегляди

КИЇВ. 20 квітня. УНН. Станом на 1 квітня 2021 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні становила 450 тис. осіб, що на майже третину більше проти торішнього показника. При цьому на одне робоче місце претендує 6 безробітних українців, що також більше, ніж торік. Такі дані наводить Державний центр зайнятості, передає УНН.

Цитата:

"Станом на 1 квітня 2021 року послуги Державної служби зайнятості отримували 1,2 млн громадян, з них 450 тис. осіб мали статус безробітного, що на 29% більше, ніж на відповідну дату минулого року", - повідомили у центрі зайнятості.

Деталі

Точнішу цифру щодо кількості безробітних в Україні на 1 квітня наводить НБУ - 449,7 тисячі осіб.

Найбільше безробітних, згідно з наведеними НБУ даними, на 1 квітня було у таких регіонах:

  • Дніпропетровська область (31,8 тис. безробітних);
  • Харківська область (28,2 тис. безробітних);
  • Львівська область (27,1 тис. безробітних).

Найменше безробітних у таких регіонах:

  • Закарпатська область (7,5 тис. безробітних);
  • Чернівецька область (8,5 тис. безробітних);
  • Луганська область (8,8 тис. безробітних);

При цьому кількість запропонованих вакансій, за даними Держцентру зайнятості, на 1 квітня становила 77 тисяч. Тобто, у середньому в Україні на одне вільне робоче місце претендують шість безробітних, тоді як торік претендували п'ятеро.

Водночас, як вказали у центрі зайнятості, отримували допомогу по безробіттю на 1 квітня цього року 385 тис. осіб.

За статтю: у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили – 190 тис. осіб (або 42%), жінки – 260 тис. осіб (або 58%). При цьому за наведеними НБУ даними, серед молоді у віці до 35 років безробітних нараховувалося 131,3 тис. осіб.

За віковими групами:

  • 29% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років;
  • 28% – у віці від 35 до 44 років;
  • 28% – у віці від 45 до 55 років;
  • 15% – понад 55 років.

За освітою:

  • 48% зареєстрованих безробітних мали вищу освіту,
  • 34% – професійно-технічну,
  • 18% – загальну середню освіту.

За видами економічної діяльності:

  • 20% серед зареєстрованих безробітних раніше були зайняті у сільському, лісовому та рибному господарстві;
  • 17% – у сфері торгівлі;
  • 17% – у державному управлінні, обороні, обов’язковому соціальному страхуванні;
  • 14% – у переробній промисловості.

Доповнення

Коронакриза посилила проблему зайнятості. Рівень безробіття зростав, починаючи з 8,5% (за методологією МОП) і до показника у 10,1%. За даними звіту Центру Разумкова, 17% робочої сили на піку карантину перебували у стані прихованого безробіття – зайнятість цих людей була зменшена або вони перебували в неоплачуваній відпустці. Карантин вихідного дня, який діяв в Україні в листопаді, спровокував другий пік зростання безробіття у країні. На початок карантину було зареєстровано 361 тис. безробітних, станом на початок грудня – 420 тисяч.

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