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Безробіття в Україні перевищило 10%

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Рівень безробіття серед громадян віком 15 років і старше та у віці 15–70 років у четвертому кварталі 2020 року в Україні сягнув 10,1%, що більше, ніж кварталом раніше - загалом 1,8 млн осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Держстатистики.

Цитата:

"Рівень безробіття серед робочої сили віком 15 років і старше та у віці 15–70 років становив по 10,1%. Кількість безробітного населення віком 15 років і старше та у віці 15–70 років – по 1,8 млн осіб", - вказали у Держстаті дані за результатами обстеження робочої сили в ІV кварталі 2020 року.

Деталі

При цьому кількість зайнятого населення у ІV кварталі 2020 року у віці 15 років і старше та віком 15–70 років становила по 15,7 млн осіб.

Рівень зайнятості населення віком 15 років і старше становив 49,0%, а серед населення віком 15–70 років – 55,3%.

Додамо, спостереження охоплює усі регіони України, крім першої та другої зони радіаційного забруднення внаслідок катастрофи на Чорнобильській АЕС, тимчасово окупованої території АРК і Севастополя, а також частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Доповнення

Коронакриза посилила проблему зайнятості. Рівень безробіття зростав, починаючи з 8,5% (за методологією МОП) і до нинішнього показника. За даними звіту Центру Разумкова, 17% робочої сили на піку карантину перебували у стані прихованого безробіття – зайнятість цих людей була зменшена або вони перебували в неоплачуваній відпустці. Карантин вихідного дня, який діяв в Україні в листопаді, спровокував другий пік зростання безробіття у країні. На початок карантину було зареєстровано 361 тис. безробітних, станом на початок грудня – 420 тисяч.

Українські Національні Новини

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