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Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры

Киев  •  УНН

 • 38545 просмотра

КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на 1 апреля 2021 года количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 450 тыс. человек, что почти на треть больше по сравнению с прошлогодним показателем. При этом на одно рабочее место претендует 6 безработных украинцев, что также больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит Государственный центр занятости, передает УНН.

Цитата:

"По состоянию на 1 апреля 2021 года услуги Государственной службы занятости получали 1,2 млн граждан, из них 450 тыс. человек имели статус безработного, что на 29% больше, чем на соответствующую дату прошлого года", - сообщили в центре занятости.

Детали

Более точную цифру по количеству безработных в Украине на 1 апреля приводит НБУ - 449,7 тысячи человек.

Больше всего безработных, согласно приведенным НБУ данным, на 1 апреля было в таких регионах:

  • Днепропетровская область (31,8 тыс. безработных)
  • Харьковская область (28,2 тыс. безработных)
  • Львовская область (27,1 тыс. безработных).

Меньше всего безработных в таких регионах:

  • Закарпатская область (7,5 тыс. безработных)
  • Черновицкая область (8,5 тыс. безработных)
  • Луганская область (8,8 тыс. безработных)

При этом количество предлагаемых вакансий, по данным Госслужбы занятости, на 1 апреля составило 77 тысяч. То есть, в среднем по Украине на одно свободное рабочее место претендуют шесть безработных, тогда как в прошлом году претендовали пятеро.

В то же время, как указали в центре занятости, получали помощь по безработице на 1 апреля этого года 385 тыс. человек.

По полу: в общем количестве зарегистрированных безработных, мужчины составляли - 190 тыс. человек (или 42%), женщины - 260 тыс. человек (или 58%). При этом по приведенным НБУ данным, среди молодежи в возрасте до 35 лет безработных насчитывалось 131,3 тыс. человек.

По возрастным группам:

  • 29% зарегистрированных безработных были в возрасте до 35 лет;
  • 28% - в возрасте от 35 до 44 лет;
  • 28% - в возрасте от 45 до 55 лет;
  • 15% - более 55 лет.

По образованию:

  • 48% зарегистрированных безработных имели высшее образование,
  • 34% - профессионально-техническое,
  • 18% - среднее образование.

По видам экономической деятельности:

  • 20% среди зарегистрированных безработных ранее были заняты в сельском, лесном и рыбном хозяйстве;
  • 17% - в сфере торговли;
  • 17% - в государственном управлении, обороне, обязательном социальном страховании;
  • 14% - в перерабатывающей промышленности.

Дополнение

Коронакризис усилил проблему занятости. Уровень безработицы рос, начиная с 8,5% (по методологии МОТ) и к показателю в 10,1%. По данным отчета Центра Разумкова, 17% рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы - занятость этих людей была уменьшена или они находились в неоплачиваемом отпуске. Карантин выходного дня, действовавший в Украине в ноябре, спровоцировал второй пик роста безработицы в стране. На начало карантина было зарегистрировано 361 тыс. безработных, по состоянию на начало декабря - 420 тысяч.

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