Число безработных за год пандемии выросло почти на треть: стали известны цифры

КИЕВ. 20 апреля. УНН. По состоянию на 1 апреля 2021 года количество зарегистрированных безработных в Украине составляло 450 тыс. человек, что почти на треть больше по сравнению с прошлогодним показателем. При этом на одно рабочее место претендует 6 безработных украинцев, что также больше, чем в прошлом году. Такие данные приводит Государственный центр занятости, передает УНН.