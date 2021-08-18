Зникнуть провізори та з’являться фахівці з криптографічного захисту інформації: в Мінекономіки підготували зміни до Класифікатора професій

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. В Україні найближчим часом буде затверджена чергова зміна до Класифікатора професій. Буде внесено 84 нових та оновлених назв посад. Про це журналісту УНН повідомили у Міністерстві економіки України у відповідь на запит.

Цитата:

“Впродовж 2021 року напрацьовано проект Зміни № 10 до Класифікатора професій, що найближчим часом буде затверджено в установленому порядку”, — йдеться у відповіді на запит.

У Мінекономіки повідомляють, що проектом змін передбачено зміну 24 назв класифікаційних (професійних) угруповань та 61 назву професії. Наприклад, професійне угруповання “Провізори” (код 2224.2) буде змінено на “Фармацевти”, а професійне угруповання “Фармацевти” (код 3228) на “Фармацевтичні асистенти” і як наслідок назви посад провізорів буде змінено на фармацевтів (“Фармацевт клінічний”, “Фармацевт-аналітик” тощо), а назву посади “Фармацевт” на “Асистент фармацевта”. Зауважується, що Міністерство освіти і науки України продовжує приведення педагогічних назв посад у відповідність до законодавства. Таким чином змінено 21 назву професійного угруповання та 29 назв педагогічних посад, наприклад назву “Вчитель з корекційної освіти” змінено на “Вчитель спеціальної освіти”, назву “Консультант психолого-медико-педагогічної консультації” змінено на “Фахівець інклюзивно-ресурсного центру”.

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“За пропозицією Адміністрації державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України до Класифікатора професій буде внесено 17 назв професій сфери кібербезпеки та захисту інформації, зокрема, „Аналітик загроз безпеки“, „Аналітик з безпеки інформаційно-телекомунікаційних систем“, „Фахівець з криптографічного захисту інформації“ тощо”, — зазначається у відповіді на запит. Мінекономіки інформує, що за пропозицією МОЗ до Класифікатора професій внесено нові назви лікарських посад, зокрема, “Лікар-гематолог-онколог”, “Лікар-хірургдерматолог”, “Лікар-хірург щелепно-лицевий”, а також назву “Терапевт мови і мовлення”.

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Вказано, що Державною службою України з надзвичайних ситуацій запропоновано 2 назви професії “Рятувальник-хімік” та “Майстер з обслуговування засобів індивідуального захисту органів дихання та компресорного обладнання”. Міністерством соціальної політики України — назву посади “Посередник громади”, Міністерством молоді та спорту України — “Фахівець з питань молоді (молодіжний працівник)”, Національною поліцією — “Поліцейський офіцер громади”. Крім цього, до Класифікатора професій буде внесено дві інтегровані назви професій: “Майстер з пошиття одягу”, “Майстер з експлуатації, ремонту та обслуговування сільськогосподарської техніки”, що сприятиме працевлаштуванню випускників закладів професійної (професійно-технічної) освіти та забезпечить потребу малих та середніх підприємств легкої промисловості та сільського господарства кваліфікованими кадрами.

“Загалом до Класифікатора професій буде внесено 84 нових та оновлених назв професій (посад)”, — зазначається у відповіді на запит.

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Мінекономіки повідомляє, що передбачено скасування 40 позицій професійних назв робіт, зокрема, 24 застарілих:"Інспектор вищих навчальних закладів“, “Інспектор шкіл”, “Вожатий”, “Провідник спецвагона установ Нацбанку”, “Кочегар паровозів у депо”, “Промивальник котлів паровозів”, “Дільничний інспектор міліції”. “У зв’язку з введенням сімейних лікарів — скасовані назви „Лікар-педіатр дільничний“, „Лікар-терапевт дільничний“, „Лікар-терапевт-підлітковий“ тощо) і 16 таких, що потребували зміни назви і коду („Начальник дирекції залізничних перевезень“, „Асистент вчителя-дефектолога“, „Викладачстажист“ тощо”), — йдеться у відповіді на запит.

Нагадаємо

До Класифікатора професій у 2020 році було внесли 27 нових назв професій. Також повідомлялось, що у медичних професій з’являться “чоловічі” назви, що реалізували в новій Зміні до Класифікатора професій.

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