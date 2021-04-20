У тіні працює 20% зайнятого населення

Цитата:

"Кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років, у 2020 році, у порівнянні з 2019 роком, скоротилася на 223 тис. осіб та становила 3,2 млн осіб, або 20,3% усіх зайнятих громадян", - повідомили у Держцентрі зайнятості.

Деталі

Так, за даними центру зайнятості, кількість неформально зайнятих громадян у віці 15-70 років у 2020 році становила 3 238 тис. осіб.

Серед видів економічної діяльності, найбільш поширеною неформальна зайнятість була:



у сільському, лісовому та рибному господарствах - 44%,



у будівництві - 17%,



в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті автотранспортних засобів - 16%.



Загалом, за даними Державної служби статистики України, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років в середньому за 2020 рік, у порівнянні з 2019 роком, скоротилася на 663 тис. осіб та становила 15,9 млн осіб. Рівень зайнятості населення скоротився з 58,2% до 56,2%.

Доповнення

Коронакриза посилила проблему зайнятості. Рівень безробіття зростав, починаючи з 8,5% (за методологією МОП) і до показника у 10,1%. За даними звіту Центру Разумкова, 17% робочої сили на піку карантину перебували у стані прихованого безробіття – зайнятість цих людей була зменшена або вони перебували в неоплачуваній відпустці. Карантин вихідного дня, який діяв в Україні в листопаді, спровокував другий пік зростання безробіття у країні. На початок карантину було зареєстровано 361 тис. безробітних, станом на початок грудня – 420 тисяч.

Уже на 1 квітня 2021 року кількість безробітних сягнула 450 тисяч осіб.