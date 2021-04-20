В тени работает 20% занятого населения
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. В Украине сократилась теневая занятость - с 20,9% в 2019 году до 20,3% в прошлом году. Такие данные приводит Государственный центр занятости, передает УНН.
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"Количество неформально занятых граждан в возрасте 15-70 лет, в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократилось на 223 тыс. человек и составила 3,2 млн человек, или 20,3% всех занятых граждан", - сообщили в Госцентре занятости.
Детали
Так, по данным центра занятости, количество неформально занятых граждан в возрасте 15-70 лет в 2020 году составляло 3 238 тыс. лиц.
Среди видов экономической деятельности, наиболее распространенной неформальная занятость была:
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- в сельском, лесном и рыбном хозяйствах - 44%,
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- в строительстве - 17%,
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- в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств - 16%.
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Всего, по данным Государственной службы статистики Украины, количество занятого населения в возрасте 15-70 лет в среднем в 2020 году, по сравнению с 2019 годом, сократилось на 663 тыс. человек и составило 15,9 млн человек. Уровень занятости населения сократился с 58,2% до 56,2%.
Дополнение
Коронакризис усилил проблему занятости. Уровень безработицы рос, начиная с 8,5% (по методологии МОТ) и до показателя в 10,1%. По данным отчета Центра Разумкова, 17% рабочей силы на пике карантина находились в состоянии скрытой безработицы - занятость этих людей была уменьшена или они находились в неоплачиваемом отпуске. Карантин выходного дня, действовавший в Украине в ноябре, спровоцировал второй пик роста безработицы в стране. На начало карантина было зарегистрировано 361 тыс. безработных, по состоянию на начало декабря - 420 тысяч.
Уже на 1 апреля 2021 года количество безработных достигло 450 тысяч человек.