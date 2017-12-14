В Украине завтра будет преобладать облачная погода

В восточных и западных областях завтра ожидается дождь, ночью - с мокрым снегом, в Карпатах - сильные осадки и метели; на остальной территории без осадков.

Ночью и утром в южной части местами будет туман.

Ветер - юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами - порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 30-35 м/с.

Температура ночью - от 0 до 5° тепла, днем ​​- 3-8°; в южных областях ночью - 2-7° тепла, днем ​​- 8-12°.

Напомним, из-за осадков в Закарпатской области затопило две местные автодороги.