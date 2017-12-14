В Украине завтра будет преобладать облачная погода
Киев • УНН
КИЕВ. 14 декабря. УНН. В Украине завтра будет преобладать облачная погода. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Укргидрометцентра.
В восточных и западных областях завтра ожидается дождь, ночью - с мокрым снегом, в Карпатах - сильные осадки и метели; на остальной территории без осадков.
Ночью и утром в южной части местами будет туман.
Ветер - юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами - порывы 15-20 м/с, на высокогорье Карпат - 30-35 м/с.
Температура ночью - от 0 до 5° тепла, днем - 3-8°; в южных областях ночью - 2-7° тепла, днем - 8-12°.
Напомним, из-за осадков в Закарпатской области затопило две местные автодороги.