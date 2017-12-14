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В Україні завтра переважатиме хмарна погода

В Україні завтра переважатиме хмарна погода

Київ • УНН

 • 9285 перегляди

КИЇВ. 14 грудня. УНН. В Україні завтра переважатиме хмарна погода. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення Укргідрометцентру.

У східних та західних областях завтра очікується дощ, вночі - з мокрим снігом, в Карпатах - сильні опади та хуртовини; на решті території без опадів.

Вночі та вранці у південній частині подекуди туман.

Вітер - південно-західний, 7-12 м/с, в західних областях місцями - пориви 15-20 м/с, на високогір'ї Карпат - 30-35 м/с.

Температура вночі - від 0 до 5° тепла, вдень - 3-8°; у південних областях вночі - 2-7° тепла, вдень - 8-12°.

Нагадаємо, через опади на Закарпатті затопило два місцевих автошляхи.

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