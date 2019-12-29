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В Украине завершились первые местные выборы еще в 6 ОТГ

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КИЕВ. 29 декабря. УНН. Сегодня, 29 декабря в 6 объединенных территориальных общинах (ОТГ) (3 сельских, 1 поселкового, 2 городских ОТГ) в 4 областях Украины завершились первые выборы депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселкового, городских голов, об этом сообщает УНН.

В частности, эти выборы состоялись в Днепропетровской области (в 3 ОТГ), во Львовской области — (в 1 ОТГ), в Сумской области (в 1 ОТГ), в Черновицкой области (в 1 ОТГ).

“В общем, по предварительным подсчетам, в этих выборах смогут принять участие более 55, 7 тысяч избирателей”, — отметили в сообщении ЦИК накануне.

Добавляется, что для проведения указанных выборов территориальными избирательными комиссиями было образовано 136 территориальных, одномандатных избирательных округов.

“Результаты выборов депутатов в одномандатных избирательных округах, а также выборов сельского, поселкового, городского головы должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня голосования, то есть до 3 января 2020 года включительно. В свою очередь результаты выборов депутатов в многомандатном избирательном округе должны быть установлены не позднее чем на десятый день со дня голосования, то есть до 8 января 2020 года включительно”, — сообщили в ЦИК.

Добавляется, что в указанных выборах принимают участие 22 политические партии, что подали в ЦИК копии решения высшего руководящего органа партии об участии их местных организаций в первых местных выборах.

Справка в ЦИК отметили, что “в течение более четырех предыдущих лет, с 25 октября 2015 года до 22 декабря 2019 года Центральной избирательной комиссией был назначен первые местные выборы в 982 объединенных территориальных общинах. Следовательно, после проведения выборов 29 декабря 2019 года общая численность всех вместе взятых предназначенных первых выборов в ОТО составит 988”.

Напомним, 22 декабря состоялись первые местные выборы в 86 ОТГ (69 сельских, 16 поселковых, 1 городской) в 21 области Украины, а дополнительные местные выборы — в 33 ОТГ (20 сельских, 13 поселковых) в 17 областях Украины.

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