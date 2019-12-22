В Україні стартували перші місцеві вибори у 86 ОТГ
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. У неділю, 22 грудня, стартували перші вибори у 86 об’єднаних територіальних громадах, передає УНН.
Так, перші вибори депутатів сільських, селищних, міської рад об'єднаних територіальних громад і відповідних сільських, селищних, міського голів відбудуться у 69 сільських, 16 селищних, 1 міської ОТГ.
За попередніми підрахунками, у цих виборах зможуть взяти участь понад 380 тисяч виборців. Для проведення виборів територіальними виборчими комісіями було утворено 1 734 територіальних, одномандатних виборчих округів, а також 536 виборчих дільниць. Голосування розпочалось о 8:00 і триватиме до 20:00.
Раніше у ЦВК попередили, що передвиборна агітація закінчується 20 грудня, о 24 годині. Ведення передвиборної агітації після закінчення цього строку забороняється.
Крім того, за інформацією Центрвиборчкому, результати виборів депутатів у одномандатних виборчих округах, а також виборів сільського, селищного, міського голови мають бути встановлені не пізніш як на пʼятий день з дня голосування, тобто до 27 грудня 2019 року включно.
Також зазначається, що результати виборів депутатів у багатомандатному виборчому окрузі мають бути встановлені не пізніш як на десятий день з дня голосування, тобто до 1 січня 2020 року включно.
У вказаних виборах беруть участь 29 політичних партій, які подали до ЦВК копії рішення вищого керівного органу партії про участь їх місцевих організацій у перших місцевих виборах. Комісія надала дозвіл мати офіційних спостерігачів на зазначених виборах 16 громадським організаціям.