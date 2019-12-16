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ЦВК нагадала про терміни агітації на місцевих виборах

ЦВК нагадала про терміни агітації на місцевих виборах

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 грудня. УНН. Центральна виборча комісія нагадала місцевим організаціям політичних партій, які висунули кандидатів, та особам, які балотуються кандидатами на місцевих виборах 22 та 29 грудня, про терміни, коли має завершитися передвиборна агітація на цих виборах - о 24 годині 20 та 27 грудня відповідно. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЦВК.

"Під час виборчого процесу місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року передвиборна агітація закінчується о 24 годині 20 та 27 грудня 2019 року відповідно", - вказали у Центрвиборчкомі.

Ведення передвиборної агітації до початку і після закінчення визначених законом строків забороняється, нагадали у Комісії.

"Окремо наголошуємо, що передвиборна агітація здійснюється за рахунок і в межах коштів власних виборчих фондів кандидатів у депутати в одномандатному виборчому окрузі, кандидатів на посаду сільського, селищного, міського голови, старости села, селища, місцевих організацій партій, кандидати у депутати від яких зареєстровані в багатомандатному виборчому окрузі. Використання для передвиборної агітації коштів з інших джерел забороняється", - додали у ЦВК.

Фінансування передвиборної агітації, яка здійснюється спільно місцевою організацією партії та кандидатом, висунутим нею на таких виборах, як повідомляється, може здійснюватися за рахунок і в межах коштів виборчого фонду місцевої організації партії, яка висунула кандидата на відповідних місцевих виборах.

"Усі суб’єкти виборчого процесу місцевих виборів 22 та 29 грудня 2019 року зобов’язані неухильно дотримуватися порядку та строків проведення передвиборної агітації, визначених законодавством України", - наголосили у ЦВК.

Додамо, раніше Центральна виборча комісія призначила на 22 та 29 грудня 2019 року місцеві вибори.

Нагадаємо, Президент хоче восени 2020 року провести місцеві вибори на Донбасі.

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