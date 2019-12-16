ЦВК нагадала про терміни агітації на місцевих виборах

КИЇВ. 16 грудня. УНН. Центральна виборча комісія нагадала місцевим організаціям політичних партій, які висунули кандидатів, та особам, які балотуються кандидатами на місцевих виборах 22 та 29 грудня, про терміни, коли має завершитися передвиборна агітація на цих виборах - о 24 годині 20 та 27 грудня відповідно. Про це УНН повідомили у пресслужбі ЦВК.