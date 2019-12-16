ЦИК напомнила о сроках агитации на местных выборах

"Во время избирательного процесса местных выборов 22 и 29 декабря 2019 года предвыборная агитация заканчивается в 24 часа 20 и 27 декабря 2019 соответственно", - указали в Центризбиркоме.

Ведение предвыборной агитации до начала и после окончания определенных законом сроков запрещается, напомнили в Комиссии.

"Отдельно отмечаем, что предвыборная агитация осуществляется за счет и в пределах средств собственных избирательных фондов кандидатов в депутаты в одномандатном избирательном округе, кандидатов на должность сельского, поселкового, городского головы, старосты села, поселка, местных организаций партий, кандидаты в депутаты от которых зарегистрированы в многомандатном избирательном округе. Использование для предвыборной агитации средств из других источников запрещается", - добавили в ЦИК.

Финансирование предвыборной агитации, которая осуществляется совместно местной организацией партии и кандидатом, выдвинутым ею на таких выборах, как сообщается, может осуществляться за счет и в пределах средств избирательного фонда местной организации партии, выдвинувшей кандидата на соответствующих местных выборах.

"Все субъекты избирательного процесса местных выборов 22 и 29 декабря 2019 года обязаны неукоснительно соблюдать порядок и сроки проведения предвыборной агитации, определенных законодательством Украины", - отметили в ЦИК.

Добавим, ранее Центральная избирательная комиссия назначила на 22 и 29 декабря 2019 года местные выборы.

Напомним, Президент хочет осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе.