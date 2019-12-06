Президент хоче восени 2020 року провести місцеві вибори на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський підтвердив, що восени 2020 року планує провести місцеві вибори на всій території України. Про це він заявив в ефірі програми “Свобода слова Савіка Шустера”, передає УНН.
Відповідаючи на питання, чи правда, що Президент планує провести місцеві вибори восени 2020 року на всій території України, включаючи Донбас, Зеленський зазначив: “Це правда. Адже відчуття того, що ми одна країна, там наші люди повинно починатися з цього моменту. Я вважаю, це не дрібниці. Вибори проводяться за законодавством України на всій території держави. Це наша ідея”.
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Нагадаємо, міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зазначив, на Донбасі можуть бути проведені місцеві вибори відповідно до законодавства України і відповідно до демократичних стандартів ОБСЄ, лише після того, як будуть виконані всі умови з безпеки.