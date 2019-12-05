Пристайко назвав умови для проведення виборів на Донбасі

КИЇВ. 5 грудня. УНН. На Донбасі можуть бути проведені місцеві вибори відповідно до законодавства України і відповідно до демократичних стандартів ОБСЄ, лише після того, як будуть виконані всі умови з безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час засідання міністерської ради ОБСЄ в Братиславі, передає кореспондент УНН.