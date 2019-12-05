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Пристайко назвав умови для проведення виборів на Донбасі

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КИЇВ. 5 грудня. УНН. На Донбасі можуть бути проведені місцеві вибори відповідно до законодавства України і відповідно до демократичних стандартів ОБСЄ, лише після того, як будуть виконані всі умови з безпеки. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко під час засідання міністерської ради ОБСЄ в Братиславі, передає кореспондент УНН.

"Як ви вже знаєте, у понеділок, 9 грудня, відбудеться саміт в нормандському форматі", - сказав міністр.

За його словами, українська сторона вважає, що підсумки саміту повинні включати в себе як мінімум забезпечення безпеки, довгострокового і міцного миру і стійкого припинення вогню, а також звільнення утримуваних осіб і політичних заручників.

"Окрім того, там можуть бути проведені місцеві вибори відповідно до законодавства України і відповідно до демократичних стандартів ОБСЄ, тільки після того, як будуть виконані всі умови з безпеки, включаючи виведення всіх нелегальних військ з регіону і відновлення контролю над українсько-російським кордоном", - заявив голова МЗС.

Нагадаємо, раніше у Президента назвали можливу дату проведення виборів в ОРДЛО.

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