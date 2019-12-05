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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102641 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 69704 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102538 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115403 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146067 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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У Президента назвали возможную дату проведения выборов в ОРДЛО

У Президента назвали возможную дату проведения выборов в ОРДЛО

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 декабря. УНН. Помощник Президента Украины по международной политике Андрей Ермак во время выступления в Чатем Хаус в Лондоне заявил, что Украина рассчитывает провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса в один день 31 октября 2020 года. Помощника Президента цитирует Янек Ласоки, бывший сотрудник Европейского совета по международным отношениям, передаёт УНН.

“Мы намерены провести выборы по всей Украине 31 октября 2020 года”, - цитирует он Ермака.

Как пишет организатор мероприятия “Ukrainian Prism”, по словам помощника Президента, местные выборы на неконтролируемых территориях “являются важнейшим результатом реализации Минских соглашений”.

“Во время выборов там не может быть боевиков. Также Украина должна иметь полный контроль над границей”, — сказал он.

Напомним, ранее Ермак заявил, что Президента Зеленский после саммита в “нормандском формате” в Париже готов внести в парламент закон об “особом статусе Донбасса”.

Украинские Национальные Новости

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