У Президента назвали можливу дату проведення виборів в ОРДЛО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Помічник Президента України з міжнародної політики Андрій Єрмак під час виступу в Чатем Хаусі в Лондоні заявив, що Україна розраховує провести місцеві вибори на окупованих територіях Донбасу в один день 31 жовтня 2020 року. Помічника Президента цитує Янек ласок, колишній співробітник Європейської ради з міжнародних відносин, передає УНН.
“Ми маємо намір провести вибори по всій Україні 31 жовтня 2020 року”, — цитує він Єрмака.
Як пише організатор заходу “Ukrainian Prism”, за словами помічника Президента, місцеві вибори на неконтрольованих територіях “є найважливішим результатом реалізації Мінських угод”.
“Під час виборів там не може бути бойовиків. Також Україна повинна мати повний контроль над кордоном”, - сказав він.
Нагадаємо, раніше Єрмак заявив, що Президента Зеленський після саміту в “нормандському форматі” в Парижі готовий внести в парламент закон про “особливий статус Донбасу”.