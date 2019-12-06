Президент хочет осенью 2020 года провести местные выборы на Донбассе

Отвечая на вопрос, правда ли, что Президент планирует провести местные выборы осенью 2020 года на всей территории Украины, включая Донбасс, Зеленский отметил: "Это правда. Ведь ощущение того, что мы одна страна, там наши люди должно начинаться с этого момента. Я считаю, это не мелочи. Выборы проводятся по законодательству Украины на всей территории государства. Это наша идея".

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Напомним, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отметил, на Донбассе могут быть проведены местные выборы в соответствии с законодательством Украины и в соответствии с демократическими стандартами ОБСЕ, только после того, как будут выполнены все условия по безопасности.