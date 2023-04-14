В Украине завершили отопительный сезон
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Отопительный сезон в Украине завершен. Об этом сообщил глава Группы Нафтогаз, глава штаба по подготовке к этому отопительному сезону Алексей Чернышов, слова которого приводит пресс-служба компании, пишет УНН.
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"В Украине официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов", - цитирует слова Чернышова пресс-служба.
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Он также отметил, что Группа Нафтогаз уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов.
"Как бы враг ни пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать. Уверен, что полученный за прошлый год опыт поможет нам достойно пройти и следующую зиму", - добавил глава Группы Нафтогаз.
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В Украине рассчитывают субсидии после отопительного сезона.