В Украине завершили отопительный сезон

Цитата

"В Украине официально завершен отопительный сезон 2022/2023 годов", - цитирует слова Чернышова пресс-служба.

Детали

Он также отметил, что Группа Нафтогаз уже начала подготовку к следующему отопительному сезону 2023/2024 годов.

"Как бы враг ни пытался оставить украинцев без света и тепла, все вместе мы не позволили ему это сделать. Уверен, что полученный за прошлый год опыт поможет нам достойно пройти и следующую зиму", - добавил глава Группы Нафтогаз.

Дополнение

В Украине рассчитывают субсидии после отопительного сезона.