В Україні розраховують субсидії після опалювального сезону: що потрібно знати

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Як повідомляється, житлові субсидії та пільги на неопалювальний сезон з травня будуть перепризначені для переважної більшості одержувачів, які отримували житлову субсидію в опалювальному періоді, автоматично, на підставі наявної у Пенсійному фонді України інформації, за умови, що не змінилися дані про їхній майновий стан чи склад родини. Якщо ж такі зміни відбулися, отримувачі субсидії повинні надавати про них інформацію до органу Фонду впродовж 30 днів, повідомляє Пенсійний фонд України.

Проте, як зазначається, є певна категорія людей, яка має обов’язково звернутися за субсидією на неопалювальний період. На наступний строк житлова субсидія призначається за особистим зверненням, якщо:



у складі домогосподарства є внутрішньо переміщені особи;



члени домогосподарства орендують житлові приміщення для проживання та сплачують житлово-комунальні послуги;



кількість фактично проживаючих зареєстрованих осіб у домогосподарстві менша ніж кількість зареєстрованих;



домогосподарство звертається за призначенням житлової субсидії на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.



Виключно на підставі звернення громадянина надається на неопалювальний сезон також житлова субсидія, якщо в опалювальний сезон розмір плати за житлово-комунальні послуги, внеску/платежу на оплату витрат на управління багатоквартирним будинком у межах соціальної норми житла та соціальних нормативів житлово-комунального обслуговування не перевищував обсягу обов’язкового відсотка платежу. Тобто субсидію було призначено 0,00 грн.

Якщо зазначені домогосподарства претендують на призначення житлової субсидії на неопалювальний сезон (з 1 травня по 30 вересня), — представники такого домогосподарства мають у зручний для себе спосіб подати до органу Фонду заповнені належним чином нові заяву та декларацію.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку неопалювального (опалювального) сезону житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Якщо житлова субсидія призначається з початку неопалювального сезону, для розрахунку житлової субсидії враховується середньомісячний сукупний дохід за III і IV квартали попереднього календарного року.

При цьому пенсійна виплата враховується в розмірі нарахованої пенсії за березень поточного року.

Подати документи на призначення житлових субсидій та пільг до органів Пенсійного фонду України можна декількома способами, залежно від того, який є зручнішим:



особисто, звернувшись до обраного сервісного центру Пенсійного фонду України;



поштою, на адресу органу Фонду;



або online – через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України чи мобільний застосунок Пенсійний фонд.



Окрім того, як і раніше, можна подавати документи на призначення субсидій до уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідних територіальних громад, центрів надання адміністративних послуг та через портал "Дія".

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