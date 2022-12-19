В Україні власники авто зможуть претедувати на субсидію: є нюанс

Цитата

"Якщо особа зі складу домогосподарства, або член сім’ї особи з домогосподарства має один транспортний засіб (крім мопедів, причепа), з року випуску якого минуло більше ніж 5 років, або ж кілька автомобілів старших за 15-річний вік", - пояснюють у відомстві.

Деталі

У ПФУ додали, що у випадку, якщо конкретний член одного домогосподарства має у власності принаймні один транспортний засіб, з моменту випуску якого не пройшло п’яти років або два чи більше автомобілі віком до 15 років, то субсидія в такому випадку не призначається.

Доповнення

Громадяни, які отримували субсидії минулого опалювального сезону, автоматично отримають їх і в цьому сезоні.