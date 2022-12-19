В Украине владельцы авто смогут претедировать на субсидию: есть нюанс
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказали, что граждане, имеющие в собственности автомобиль, могут оформить и получить жилищную субсидию. Отмечается, что обязательным условием является возраст автомобиля, сообщает УНН.
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"Если лицо из состава домохозяйства, или член семьи лица из домохозяйства имеет одно транспортное средство (кроме мопедов, прицепа), с года выпуска которого прошло более 5 лет, или же несколько автомобилей старше 15-летнего возраста", - объясняют в ведомстве.
Детали
В ПФУ добавили, что в случае, если конкретный член одного домохозяйства имеет в собственности по крайней мере одно транспортное средство, с момента выпуска которого не прошло пяти лет или два или более автомобиля в возрасте до 15 лет, то субсидия в таком случае не будет назначаться.
Дополнение
Граждане, получавшие субсидии в прошлом отопительном сезоне, автоматически получат их и в этом сезоне.