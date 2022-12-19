В Украине владельцы авто смогут претедировать на субсидию: есть нюанс

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Пенсионный фонд Украины (ПФУ) рассказали, что граждане, имеющие в собственности автомобиль, могут оформить и получить жилищную субсидию. Отмечается, что обязательным условием является возраст автомобиля, сообщает УНН

Цитата

"Если лицо из состава домохозяйства, или член семьи лица из домохозяйства имеет одно транспортное средство (кроме мопедов, прицепа), с года выпуска которого прошло более 5 лет, или же несколько автомобилей старше 15-летнего возраста", - объясняют в ведомстве. 

Детали 

В ПФУ добавили, что в случае, если конкретный член одного домохозяйства имеет в собственности по крайней мере одно транспортное средство, с момента выпуска которого не прошло пяти лет или два или более автомобиля в возрасте до 15 лет, то субсидия в таком случае не будет назначаться. 

Дополнение

Граждане, получавшие субсидии в прошлом отопительном сезоне, автоматически получат их и в этом сезоне.

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