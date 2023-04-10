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В Украине рассчитывают субсидии после отопительного сезона: что нужно знать

В Украине рассчитывают субсидии после отопительного сезона: что нужно знать

Киев • УНН

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КИЕВ. 10 апреля. УНН. С 1 мая по 30 сентября в Украине будут рассчитаны субсидии на неотапливаемый период. Для большинства они буду переназначены автоматически, но есть ряд условий, где для получения субсидий нужно обратиться в Фонд в течение 30 дней, предупреждает Пенсионный фонд Украины, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, жилищные субсидии и льготы на неотапливаемый сезон с мая будут переназначены для подавляющего большинства получателей, которые получали жилищную субсидию в отопительном периоде, автоматически, на основании имеющейся в Пенсионном фонде Украины информации, при условии, что не изменились данные об их имущественном состоянии или составе семьи. Если же такие изменения произошли, получатели субсидии должны предоставлять о них информацию в орган Фонда в течение 30 дней, сообщает Пенсионный фонд Украины.

Однако, как указано, есть определенная категория людей, которая должна обязательно обратиться за субсидией на неотапливаемый период. На следующий срок жилищная субсидия назначается по личному обращению, если:

  • в составе домохозяйства есть внутренне перемещенные лица;
  • члены домохозяйства арендуют жилые помещения для проживания и оплачивают жилищно-коммунальные услуги;
  • количество фактически проживающих зарегистрированных лиц в домохозяйстве меньше, чем количество зарегистрированных;
  • домохозяйство обращается за назначением жилищной субсидии на приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива.

Исключительно на основании обращения гражданина предоставляется на неотапливаемый сезон также жилищная субсидия, если в отопительный сезон размер платы за жилищно-коммунальные услуги, взноса/платежа на оплату расходов на управление многоквартирным домом в пределах социальной нормы жилья и социальных нормативов жилищно-коммунального обслуживания не превышал объема обязательного процента платежа. То есть субсидия была назначена 0,00 грн.

Если указанные домохозяйства претендуют на назначение жилищной субсидии на неотапливаемый сезон (с 1 мая по 30 сентября), — представители такого домохозяйства должны удобным для себя способом подать в орган Фонда заполненные надлежащим образом новые заявление и декларацию.

В случае подачи заявления в течение двух месяцев с начала неотопительного (отопительного) сезона жилищная субсидия назначается с начала такого сезона, но не ранее дня возникновения права на ее получение.

Если жилищная субсидия назначается с начала неотопительного сезона, для расчета жилищной субсидии учитывается среднемесячный совокупный доход за III и IV кварталы предыдущего календарного года.

При этом пенсионная выплата учитывается в размере начисленной пенсии за март текущего года.

Подать документы на назначение жилищных субсидий и льгот в органы Пенсионного фонда Украины можно несколькими способами, в зависимости от того, какой является более удобным:

  • лично, обратившись в выбранный сервисный центр Пенсионного фонда Украины;
  • по почте, на адрес органа Фонда;
  • или online – через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины или мобильное приложение Пенсионный фонд.

Кроме того, как и раньше, можно подавать документы на назначение субсидий уполномоченным должностным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета соответствующих территориальных общин, центров предоставления административных услуг и через портал "Дія".

Напомним

В Украине владельцы автомобилей смогут претедировать на субсидию.

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