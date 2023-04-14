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В Україні завершили опалювальний сезон

В Україні завершили опалювальний сезон

Київ • УНН

 • 843156 перегляди

КИЇВ. 14 квітня. УНН. Опалювальний сезон в Україні завершено. Про це повідомив очільник Групи Нафтогаз, голова штабу з підготовки до цього опалювального сезону Олексій Чернишов, слова якого наводить пресслужба компанії, пише УНН.

Цитата

"В Україні офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років", - цитує слова Чернишова пресслужба. 

Деталі

Він також наголосив, що Група Нафтогаз уже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

"Як би ворог не намагався залишити українців без світла та тепла, усі разом ми не дозволили йому це зробити. Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму", — додав очільник Групи Нафтогаз.

Доповнення

В Україні розраховують субсидії після опалювального сезону.

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