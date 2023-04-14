В Україні завершили опалювальний сезон

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"В Україні офіційно завершено опалювальний сезон 2022/2023 років", - цитує слова Чернишова пресслужба.

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Він також наголосив, що Група Нафтогаз уже розпочала підготовку до наступного опалювального сезону 2023/2024 років.

"Як би ворог не намагався залишити українців без світла та тепла, усі разом ми не дозволили йому це зробити. Впевнений, що отриманий за минулий рік досвід допоможе нам гідно пройти й наступну зиму", — додав очільник Групи Нафтогаз.

Доповнення

В Україні розраховують субсидії після опалювального сезону.