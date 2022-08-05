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В Украине завершена основная сессия мультитестирования: итоги

В Украине завершена основная сессия мультитестирования: итоги

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 августа. УНН. В Украине завершена основная сессия национального мультипредметного тестирования для поступления в высшее учебное заведение. Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет подвел итоги, сообщает УНН со ссылкой на его Telegram-канал.

Цитата

"Совместными усилиями нам удалось успешно завершить основную сессию НМТ в условиях полномасштабной войны. За три месяца мы разработали новое компьютерное тестирование, организовали пункты сдачи теста в Украине и 32 странах мира. Обеспечено право каждого абитуриента на доступ к высшему образованию, гарантирован независимый и прозрачный процесс вступления", – написал Шкарлет.

Детали

Как отметил министр, 155 790 участников основной сессии НМТ, которые сдавали тест с 22 июля по 2 августа, уже получили результаты. Абитуриенты, которые сдавали тест 3-4 августа, получат результаты вскоре.

17 632 украинцев сдали тест за границей.

200 баллов получили:

• 6473 участника – по 1 предмету;

• 1664 участника – по 2 предметам;

• 458 участников – по 3 предметам.

Добавим

В 2021/22 учебном году золотые медали получили 14,1 тыс. выпускников школ, 44 тыс. – серебряные.

Выпускники 9-х и 11-х классов получили 566,2 тыс. свидетельств о получении базового и полного общего среднего образования. Более 2 тыс. документов об образовании – за пределами Украины.

Для зачисления детей в 1 класс подано более 322 тыс. заявлений.

Напомним

1 августа для украинских абитуриентов начался второй этап подтверждения участия в дополнительной сессии национального мультипредметного теста.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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