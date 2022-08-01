Вступ-2022: стартував другий етап реєстрації на додатковий мультитест
Київ • УНН
КИЇВ. 1 серпня. УНН. Сьогодні для українських абітурієнтів розпочався другий етап підтвердження участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту. Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.
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"Сьогодні розпочався другий етап підтвердження участі в додатковій сесії НМТ, що буде здійснюватися через інформаційну сторінку та триватиме до 10 серпня", – ідеться у повідомленні.
Деталі
Цей етап також мають пройти учасники основної сесії, які не мали змоги скласти тестування.
З урахуванням населеного пункту, вибраного під час етапу підтвердження участі у НМТ, учасників розподілять за тимчасовими екзаменаційними центрами.
Можливість завантажити запрошення з’явиться після проходження двох етапів підтвердження участі у НМТ (з 12 серпня). У запрошенні буде дата, час і місце додаткової сесії.
Додаткова сесія НМТ відбудеться у 21 області України та в Києві. Наразі неможливо провести мультитестування у АР Крим, Севастополі, Донецькій, Луганській і Херсонській областях.
За кордоном додаткова сесія НМТ відбудеться в Австрії, Бельгії, Болгарії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канаді, Латвії, Литві, Люксембургу, Молдові, Німеччині, Португалії, Польщі, Словенії, Словаччині, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатах Америки, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії.
Нагадаємо
1 серпня стартувала реєстрація е-кабінетів для вступу до магістратури.