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Вступ-2022: стартував другий етап реєстрації на додатковий мультитест

Вступ-2022: стартував другий етап реєстрації на додатковий мультитест

Київ • УНН

 • 195367 перегляди

КИЇВ. 1 серпня. УНН. Сьогодні для українських абітурієнтів розпочався другий етап підтвердження участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту. Про це в Telegram повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, інформує УНН.

Цитата

"Сьогодні розпочався другий етап підтвердження участі в додатковій сесії НМТ, що буде здійснюватися через інформаційну сторінку та триватиме до 10 серпня", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Цей етап також мають пройти учасники основної сесії, які не мали змоги скласти тестування.

З урахуванням населеного пункту, вибраного під час етапу підтвердження участі у НМТ, учасників розподілять за тимчасовими екзаменаційними центрами.

Можливість завантажити запрошення з’явиться після проходження двох етапів підтвердження участі у НМТ (з 12 серпня). У запрошенні буде дата, час і місце додаткової сесії.

Додаткова сесія НМТ відбудеться у 21 області України та в Києві. Наразі неможливо провести мультитестування у АР Крим, Севастополі, Донецькій, Луганській і Херсонській областях.

За кордоном додаткова сесія НМТ відбудеться в Австрії, Бельгії, Болгарії, Греції, Грузії, Данії, Естонії, Канаді, Латвії, Литві, Люксембургу, Молдові, Німеччині, Португалії, Польщі, Словенії, Словаччині, Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії, Сполучених Штатах Америки, Туреччині, Угорщині, Фінляндії, Франції, Хорватії, Чехії, Швейцарії.

Нагадаємо

1 серпня стартувала реєстрація е-кабінетів для вступу до магістратури.

Українські Національні Новини

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