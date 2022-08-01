Поступление-2022: стартовал второй этап регистрации на дополнительный мультитест
Киев • УНН
КИЕВ. 1 августа. УНН. Сегодня для украинских абитуриентов начался второй этап подтверждения участия в дополнительной сессии национального мультипредметного теста. Об этом в Telegram сообщил министр образования и науки Сергей Шкарлет, информирует УНН.
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"Сегодня начался второй этап подтверждения участия в дополнительной сессии НМТ, которая будет осуществляться через информационную страницу и продлится до 10 августа", – говорится в сообщении.
Детали
Этот этап также должны пройти участники основной сессии, у которых не было возможности сдать тест.
С учетом населенного пункта, выбранного на этапе подтверждения участия в НМТ, участников распределят по временным экзаменационным центрам.
Возможность загрузить приглашение появится после прохождения двух этапов подтверждения участия в НМТ (с 12 августа). В приглашении будет дата, время и место дополнительной сессии.
Дополнительная сессия НМТ состоится в 21 области Украины и в Киеве. Пока невозможно провести мультитестирование в АР Крым, Севастополе, Донецкой, Луганской и Херсонской областях.
За границей дополнительная сессия НМТ состоится в Австрии, Бельгии, Болгарии, Греции, Грузии, Дании, Эстонии, Канаде, Латвии, Литве, Люксембурге, Молдове, Германии, Португалии, Польше, Словении, Словакии, Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, Соединенных Штатах Америки, Турции, Венгрии, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии.
Напомним
1 августа стартовала регистрация э-кабинетов для поступления в магистратуру.