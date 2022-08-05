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В Україні завершено основну сесію мультитестування: підсумки

В Україні завершено основну сесію мультитестування: підсумки

Київ • УНН

 • 130861 перегляди

КИЇВ. 5 серпня. УНН. В Україні завершено основну сесію національного мультипредметного тестування для вступу у заклад вищої освіти. Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет підбив підсумки, повідомляє УНН із посиланням на його Telegram-канал.

Цитата

"Спільними зусиллями нам вдалося успішно завершити основну сесію НМТ в умовах повномасштабної війни. За три місяці ми розробили нове комп’ютерне тестування, організували пункти складання тесту в Україні та 32 країнах світу. Забезпечено право кожного абітурієнта на доступ до вищої освіти, гарантовано незалежний і прозорий процес вступу", – написав Шкарлет.

Деталі

Як зазначив міністр, 155 790 учасників основної сесії НМТ, які складали тест з 22 липня до 2 серпня, вже отримали результати. Абітурієнти, які складали тест 3-4 серпня, отримають результати невдовзі.

17 632 українців склали тест за кордоном.

200 балів отримали:

• 6473 учасники – з 1 предмета;

• 1664 учасники – з 2 предметів;

• 458 учасників – з 3 предметів.

Додамо

У 2021/22 навчальному році золоті медалі отримали 14,1 тис. випускників шкіл, 44 тис. – срібні.

Випускники 9-х і 11-х класів отримали 566,2 тис. свідоцтв про здобуття базової та повної загальної середньої освіти. Понад 2 тис. документів про освіту – за межами України.

Для зарахування дітей до 1 класу подано понад 322 тис. заяв.

Нагадаємо

1 серпня для українських абітурієнтів розпочався другий етап підтвердження участі в додатковій сесії національного мультипредметного тесту.

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