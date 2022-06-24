"еРабота": в Украине утвердили программу поддержки IТ-сферы
Киев • УНН
КИЕВ. 24 июня. УНН. Кабинет министров Украины в рамках проекта "еРобота" утвердил грантовую программу поддержки развития IТ-сектора и стартапов в сфере высоких технологий. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, передает УНН со ссылкой на правительственный портал.
Детали
По словам главы правительства, государство предоставит от 750 тыс. грн до 3,5 млн грн для соответствующих стартапов. Администрировать эту программу будет Украинский фонд стартапов.
"Главные критерии финансирования: создание 5 рабочих мест, а также упор на разработку новых технологий и решений. Украина — это страна, которая имеет живую инновационную среду. Украина — это страна, где огромный потенциал для инновационного бизнеса. Нам очень важно сохранить такую экономическую состоятельность нашего государства", — подчеркнул Шмыгаль.
Кроме того, Кабмин запустил программу "Старт в ІТ" — предоставление стипендий в размере до 30 тыс. грн на обучение и получение навыков младшего разработчика, дата-аналитика или графического дизайнера.
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"Эта программа не для студентов, и не для ІТ-специалистов. Эта программа для людей, которые имеют предыдущий опыт работы, но сейчас, например, эту работу потеряли или находятся в простое и хотят овладеть новыми навыками для новой карьеры. Государство предоставляет такую возможность. ІТ-вцы за последние годы стали настоящим средним классом в Украине, поэтому мы заинтересованы в том, чтобы их количество только увеличивалось", — рассказал Шмыгаль.
Он отметил, что средства в рамках программы "Старт в ІТ" можно будет потратить только на оплату школы или курсов, которые определит Министерство цифровой трансформации.
По словам главы правительства, государство позволит начать карьеру в ІТ для 60 тысяч украинцев. Общий бюджет программы составляет 1,8 млрд грн.
В целом правительство на этой неделе представило шесть грантовых программ. Это основа крупного проекта "еРабота", который позволит каждому, кто имеет желание, навыки и план – запустить собственное дело, расширить свой малый или средний бизнес, а также начать новую карьеру. Постепенно в "Дие" появится возможность и детали, как податься на каждый из этих грантовых проектов.
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