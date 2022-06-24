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"єРобота": в Україні затвердили програму підтримки ІТ-сфери

"єРобота": в Україні затвердили програму підтримки ІТ-сфери

Київ • УНН

 • 350689 перегляди

КИЇВ. 24 червня. УНН. Кабінет міністрів України в межах проекту "єРобота" затвердив грантову програму підтримки розвитку ІТ-сектору та стартапів у сфері високих технологій. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає УНН з посиланням на урядовий портал.

Деталі

За словами глави уряду, держава надасть від 750 тис. грн до 3,5 млн грн для відповідних стартапів. Адмініструватиме цю програму Український фонд стартапів.

"Головні критерії фінансування: створення 5 робочих місць, а також акцент на розробці нових технологій та рішень. Україна — це країна, яка має живе інноваційне середовище. Україна — це країна, де величезний потенціал для інноваційного бізнесу. Нам дуже важливо зберегти таку економічну спроможність нашої держави", — підкреслив Шмигаль.

Крім того, Кабмін запустив програму "Старт в ІТ" — надання стипендій в розмірі до 30 тис. грн на навчання й отримання навичок молодшого розробника, дата-аналітика чи графічного дизайнера.

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"Ця програма не для студентів, і не для ІТ-фахівців. Ця програма для людей, які мають попередній досвід роботи, але зараз, наприклад, цю роботу втратили чи перебувають у простої і хочуть опанувати нові навички для нової кар’єри. Держава надає таку можливість. ІТ-вці за останні роки стали справжнім середнім класом в Україні, тож ми зацікавлені в тому, аби їх кількість лише збільшувалася", — розповів Шмигаль.

Він зазначив, що кошти в межах програми "Старт в ІТ" можна буде витратити лише на оплату школи чи курсів, які визначить Міністерство цифрової трансформації.

За словами очільника уряду, держава надасть можливість розпочати кар’єру в ІТ для 60 тисяч українців. Загальний бюджет програми складає 1,8 млрд грн.

Загалом Уряд цього тижня представив шість грантових програм. Це основа великого проекту "єРобота", який дозволить кожному, хто має бажання, навички та план – запустити власну справу, розширити свій малий або середній бізнес, а також розпочати нову кар’єру. Поступово в "Дії" з’явиться можливість і деталі, як податися на кожен із цих грантових проектів.

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