Уряд запускає програму безповоротних грантів до 8 млн грн на створення й розвиток переробних підприємств

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«Цього тижня Уряд уже прийняв документи щодо запуску програми «єРобота» й анонсував одразу три грантові програми підтримки створення власного бізнесу. Сьогодні ми запускаємо ще три програми, які так само спрямовані на створення нових робочих місць, збільшення доходів українців та розвиток нашої економіки», — розповів Шмигаль.

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За його словами, серед них — програма безповоротних грантів на створення й розвиток переробних підприємств.

За словами прем’єр-міністра, це можуть бути підприємства у сфері деревообробки, меблевого виробництва, металообробки, агропереробки, виробництва будматеріалів тощо.

«Грант можна буде витратити на придбання обладнання. Головні вимоги до отримувачів: створення не менше 25 нових робочих місць і сплата податків. Люди, які хочуть отримати грант, повинні представити робочу ідею, чіткий бізнес-план та залучити власні кошти на свою справу», — зауважив Шмигаль.

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Як повідомив Шмигаль, для перших заявників власний внесок за цією програмою має скласти 30%. Також держава надає додаткові можливості отримати доступний кредити за програмою «5-7-9» у розмірі до 16 млн грн.

Загалом уряд цього тижня представив шість грантових програм. Це основа великого проекту «єРобота», який дозволить кожному, хто має бажання, навички та план – запустити власну справу, розширити свій малий або середній бізнес, а також розпочати нову кар’єру. Поступово в Дії з’явиться можливість і деталі, як податися на кожен із цих грантових проектів.

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