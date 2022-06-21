Вторгнення рф: малий та середній бізнес України втратив 85 млрд доларів – опитування

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"Презентуємо основні результати опитування, у якому взяли участь 877 власників та CEO підприємств. Згідно з відповідями, 46,8% підприємств зупинені або майже зупинені через повномасштабне російське вторгнення. Загальні прямі втрати малого та середнього бізнесу з 24.02.2022 оцінюються у 85 млрд доларів", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Зазначили, що основні проблеми, які не дозволяють відновлюватися та розвивати бізнес під час війни, - мала кількість платоспроможних клієнтів, непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та відсутність достатнього капіталу.

Так, лише 6% бізнесів адаптувалися до умов та змогли побудувати стратегію та бізнес-план у нових реалій. Попри такий малий відсоток, багато українських підприємців продовжують підтримувати державу.

Водночас 38,4% співробітників та керівників допомагають самостійно по змозі. У 31,5% випадків це є важливою частиною всього бізнесу та колектив. 23,5% допомагає шляхом розвитку бізнесу й робочих місць. 6,6% не мають можливості допомогти.

Також відновлення бізнесу в Україні залежить і від ситуації в регіонах. За результатами опитування 75,1% бізнесів не взаємодіють із представниками ОДА та територіальних громад, щоб відновити розвиток підприємництва на місцевому рівні.

Додамо

Дослідження підготовлено в межах ініціативи для відновлення економіки, розвитку підприємництва та експорту України.

Нагадаємо

В Україні розробляють програму підтримки малого й середнього бізнесу.

Задокументовані збитки, завдані українській інфраструктурі внаслідок повномасштабного російського вторгнення, вже сягають майже 104 млрд доларів.