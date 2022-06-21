Вторжение рф: малый и средний бизнес Украины потерял 85 млрд долларов – опрос
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. С начала полномасштабного вторжения рф общие прямые потери малого и среднего бизнеса в Украине составляют 85 млрд долларов. Об этом сообщает Минцифра со ссылкой на данные опроса, в котором приняли участие 877 владельцев и CEO предприятий, передает УНН.
Цитата
"Презентуем основные результаты опроса, в котором приняли участие 877 владельцев и CEO предприятий. Согласно ответам, 46,8% предприятий остановлены или почти остановлены из-за полномасштабного российского вторжения. Общие прямые потери малого и среднего бизнеса с 24.02.2022 оцениваются в 85 млрд долларов", - говорится в сообщении.
Детали
Отметили, что основные проблемы, которые не позволяют восстанавливаться и развивать бизнес во время войны, - маленькое количество платежеспособных клиентов, непрогнозируемость развития ситуации в Украине и отсутствие достаточного капитала.
Так, только 6% бизнесов адаптировались к условиям и смогли построить стратегию и бизнес-план в новых реалиях. Несмотря на столь малый процент, многие украинские предприниматели продолжают поддерживать государство.
В то же время 38,4% сотрудников и руководителей помогают самостоятельно по возможности. В 31,5% случаев это является важной частью всего бизнеса и коллектив. 23,5% помогает путём развития бизнеса и рабочих мест. 6,6% не имеют возможности помочь.
Также возобновление бизнеса в Украине зависит и от ситуации в регионах. По результатам опроса, 75,1% бизнесов не взаимодействуют с представителями ОГА и территориальных общин, чтобы возобновить развитие предпринимательства на местном уровне.
Добавим
Исследования подготовлены в рамках инициативы по восстановлению экономики, развитию предпринимательства и экспорту Украины.
Напомним
В Украине разрабатывают программу поддержки малого и среднего бизнеса.
Задокументированный ущерб, нанесенный украинской инфраструктуре в результате полномасштабного российского вторжения, уже достигает почти 104 млрд долларов.