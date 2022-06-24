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Правительство запускает программу безвозвратных грантов до 8 млн грн на создание и развитие перерабатывающих предприятий

Правительство запускает программу безвозвратных грантов до 8 млн грн на создание и развитие перерабатывающих предприятий

Киев • УНН

 • 172778 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В рамках программы «эРабота» государство предоставит до 8 млн грн безвозвратных грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий. Это могут быть предприятия в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки, производства стройматериалов. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства, передает УНН.

Цитата

«На этой неделе Правительство уже приняло документы по запуску программы «эРабота» и анонсировало сразу три грантовые программы поддержки создания собственного бизнеса. Сегодня мы запускаем еще три программы, которые также направлены на создание новых рабочих мест, увеличение доходов украинцев и развитие нашей экономики», — рассказал Шмыгаль.

Детали

По его словам, среди них — программа безвозвратных грантов на создание и развитие перерабатывающих предприятий.

По словам премьер-министра, это могут быть предприятия в сфере деревообработки, мебельного производства, металлообработки, агропереработки, производства стройматериалов и т.д.

«Грант можно будет потратить на приобретение оборудования. Главные требования к получателям: создание не менее 25 новых рабочих мест и уплата налогов. Люди, желающие получить грант, должны представить рабочую идею, четкий бизнес-план и привлечь собственные средства на свое дело», — отметил Шмыгаль.

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Как сообщил Шмыгаль, для первых заявителей собственный взнос по этой программе должен составить 30%. Также государство предоставляет дополнительные возможности получить доступные кредиты по программе «5-7-9» в размере до 16 млн грн.

Всего правительство на этой неделе представило шесть грантовых программ. Это основа крупного проекта «эРабота», который позволит каждому, кто имеет желание, навыки и план – запустить собственное дело, расширить свой малый или средний бизнес, а также начать новую карьеру’. Постепенно в Дии появится возможность и детали, как податься на каждый из этих грантовых проектов.

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