"єРобота": українцям дадуть до 250 тисяч грн на новий бізнес

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"Будь-який українець, що має бізнес-план, і тверді наміри розпочати власну справу, може розраховувати на підтримку держави. Ми плануємо видати 20 тисяч таких грантів за рік. Відповідно, бюджет програми на рік – 5 млрд грн. Ми говоримо про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо", – зазначив Шмигаль.

Прем’єр-міністр додав, що учасником програми може стати будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. Для отримання гранту, за його словами, треба буде подати заявку через портал "Дія" чи відділення "Ощадбанку", додавши до заявки бізнес-план.

"Протягом 10 робочих днів експерти "Ощадбанку" та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проекту, і якщо він відповідає критеріям програми, грантові кошти будуть перераховані на ваш рахунок", – повідомив Шмигаль.

Він підкреслив, що держава надаватиме грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку можна буде купити обладнання, сировину, матеріали, закупити інструменти, частково оплатити оренду.

"Додатково нові підприємці зможуть отримати дешевий кредит за програмою "5-7-9" у розмірі до 2,5 млн грн. Це кошти на будівництво чи реконструкцію приміщень, на придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу", – зауважив прем’єр-міністр.

Додамо

Під час засідання уряд затвердив ще дві програми для аграріїв у межах великого проекту грантової безповоротної підтримки нових бізнесів "єРобота".

Загалом на три програми держава виділить 16 млрд грн. Частину коштів на підтримку бізнесу виділять також іноземні партнери.

Найближчим часом уряд затвердить програми безповоротної грантової підтримки у сфері переробки й IT.

Нагадаємо

З початку повномасштабного вторгнення рф загальні втрати малого та середнього бізнесу в Україні становлять 85 млрд доларів.