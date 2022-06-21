"еРабота": украинцам дадут до 250 тысяч грн на новый бизнес
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. Украинцы, желающие запустить новый бизнес, смогут получить безвозвратные гранты до 250 тысяч гривен в рамках новой правительственной программы "еРабота". Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, информирует УНН.
Детали
"Любой украинец, имеющий бизнес-план и твердые намерения начать собственное дело, может рассчитывать на поддержку государства. Мы планируем выдать 20 тысяч таких грантов в год. Соответственно, бюджет программы на год – 5 млрд грн. Мы говорим о возможности запустить любой микробизнес, как пошив одежды и обуви, химчистка, сервисный или ремонтный центр, СТО, монтажные работы и т.д.", – отметил Шмыгаль.
Премьер-министр добавил, что участником программы может стать любой украинец, не работающий на других предприятиях и не ведущий другой бизнес. Для получения гранта, по его словам, нужно будет подать заявку через портал "Дия" или отделение "Ощадбанка", добавив в заявку бизнес-план.
"В течение 10 рабочих дней эксперты "Сбербанка" и Государственного центра занятости проведут оценку проекта, и если он соответствует критериям программы, грантовые средства будут перечислены на ваш счет", — сообщил Шмыгаль.
Он подчеркнул, что государство будет предоставлять грант не наличными, а на отдельный банковский счет. С этого счета можно будет купить оборудование, сырье, материалы, закупить инструменты, частично оплатить аренду.
"Дополнительно новые предприниматели смогут получить дешевый кредит по программе "5-7-9" в размере до 2,5 млн грн. Это средства на строительство или реконструкцию помещений, на приобретение дополнительного оборудования, финансирование оборотного капитала", – отметил премьер-министр.
Добавим
Во время заседания правительство утвердило еще две программы для аграриев в рамках крупного проекта грантовой безвозвратной поддержки новых бизнесов "еРабота".
В общей сложности на три программы государство выделит 16 млрд грн. Часть средств для поддержки бизнеса выделят также иностранные партнеры.
В ближайшее время правительство утвердит программы безвозвратной грантовой поддержки в сфере переработки и IT.
Напомним
С начала полномасштабного вторжения рф общие потери малого и среднего бизнеса в Украине составляют 85 млрд долларов.